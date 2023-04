Vermoedelijke opstellingen Ajax en PSV: Heitinga overweegt opvallende ingreep

Brian Brobbey heeft zondag een basisplaats in de bekerfinale tussen Ajax en PSV, zo verwacht het Algemeen Dagblad. Omdat Dusan Tadic als aanvallende middenvelder lijkt te spelen, ontstaat in de voorhoede ruimte voor Brobbey. Bij PSV is de enige verwachte wijziging de al aangekondigde basisplek voor Joël Drommel onder de lat.

Ajax moet het stellen zonder Kenneth Taylor, die geschorst is na zijn rode kaart in de halve finale tegen Feyenoord. Door zijn absentie worden Florian Grillitsch en Davy Klaassen in een controlerende rol op het middenveld verwacht, met Tadic voor zich. Brobbey vormt een voorhoede met Steven Berghuis en Steven Bergwijn, zo is de verwachting.

Achterin is Edson Álvarez terug. De verdediger was geschorst voor de verloren competitiewedstrijd tegen PSV (3-0 nederlaag). Het lijkt erop dat Álvarez in de basis begint en Calvin Bassey moet plaatsmaken. Verder kiest John Heitinga voor dezelfde spelers als afgelopen zondag.

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij maakte vrijdag al bekend dat 'bekerkeeper' Drommel zich mag verheugen op een basisplaats. "Vanaf het begin van het seizoen heeft hij een heel hoog niveau gehaald met zijn trainingen. Op basis daarvan was ik er absoluut van overtuigd dat hij de beker voor zijn rekening kon nemen", lichtte Van Nistelrooij toe.

Kudus en Rensch

Heitinga heeft tevens goede hoop in de bekerfinale tegen PSV weer een beroep te kunnen doen op Devyne Rensch en Mohammed Kudus. De verdediger ontbreekt ontbreekt al anderhalve maand in de wedstrijdselectie vanwege een bovenbeenblessure, terwijl de aanvaller een spierblessure overhield aan de halve finale tegen Feyenoord. Ze deden zaterdag een deel van de groepstraining mee. Een basisplek wordt voor het duo echter niet verwacht.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Rulli; Sánchez, Timber, Álvarez, Hato; Grillitsch, Tadic, Klaassen; Berghuis, Brobbey, Bergwijn.

Vermoedelijke opstelling PSV: Drommel; Teze, Ramalho, Branthwaite, Van Aanholt; Sangaré, Til, Veerman; Bakayoko, De Jong, Simons.

