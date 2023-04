Verweij bespreekt bewering over clausule in contract Heitinga: 'We hebben het gecheckt...'

Mike Verweij ontkent dat John Heitinga een speciale clausule in zijn contract bij Ajax heeft staan. Feyenoord Transfermarkt beweerde afgelopen weekend dat de Amsterdammers verplicht zijn door te gaan met de 39-jarige trainer als hij met Ajax op 30 april ten koste van PSV naar de bekerwinst leidt.

Het opvallende gerucht komt ter sprake in de nieuwste editie van de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Het wordt door een voetbalwebsite gesuggereerd, maar als het niet wordt geschreven, dan is het niet zo. Ik kreeg het gerucht een week of twee geleden ook te horen. We hebben het gecheckt, maar het klopt niet."

Artikel gaat verder onder video

Presentator Pim Sedee zou het vreemd vinden als Heitinga daadwerkelijk een dergelijke clausule in zijn contract zou hebben staan. "Ja en nee", reageert Verweij. "Ik vind dat je Heitinga op zijn prestaties moet beoordelen. Verliest hij de bekerfinale en wordt hij vierde, dan denk ik niet dat Ajax met goed fatsoen met hem door kan. Veel zal afhangen van de laatste week. Brengt hij Ajax naar de tweede plaats en de bekerwinst, dan zie ik geen reden om niet met hem door te gaan."

Er is bij Ajax vooralsnog geen duidelijkheid over de trainerspositie voor volgend seizoen. Sven Mislintat, de nieuwe technisch directeur van de Amsterdammers, liet vorige week weten dat Heitinga op dit moment op pole position ligt om na de zomer voor de groep te staan.