Vitesse bezorgt zichzelf en afwezige Phillip Cocu broodnodige opsteker

Vitesse heeft zaterdagavond uitstekende zaken gedaan in de strijd tegen degradatie. Zonder Phillip Cocu, die deze week vanwege een blindedarmontsteking een operatie onderging, werd Go Ahead Eagles met 2-0 verslagen. Maximilian Wittek en Mohamed Sankoh bezorgden de Arnhemmers de verdiende zege. Het was voor Vitesse de eerste overwinning sinds 12 februari.

Vitesse begon voortvarend aan de wedstrijd. Na een kopballetje van Marco van Ginkel en een schot dat naast ging van Million Manhoef, werd het spel van de Arnhemmers minder. Dit leverde na een kwartier het eerste schot op voor Go Ahead Eagles in de persoon van Philippe Rommens. De middenvelder knalde echter hopeloos over.

Vijf minuten later was het ineens raak voor de thuisploeg. Enric Llansana beging de overtreding en gaf vrije trappen-specialist Wittek de uitgelezen mogelijkheid. Deze kans liet Wittek niet onbenut: hij knalde de vrije trap hard raak in de linkerbovenhoek: 1-0. Een opvallend moment vond nog plaats vlak voor rust toen Go Ahead-aanvaller Bobby Adekanye een keiharde tackle inzette. Het leverde hem geel op, maar dit had ook rood kunnen zijn voor de aanvaller.

Even na rust kreeg Vitesse direct weer een goede mogelijkheid. Spits Sankoh had de bal voor het inschieten, maar de aanvaller schoot recht op keeper Jeffrey de Lange af. Vlak daarna was Sankoh opnieuw onfortuinlijk: zijn harde schot ging via de keeper in het zijnet. Na verschillende pogingen was het na een uur spelen alsnog voor de tweede keer raak voor Vitesse. Nadat een corner doorgetikt werd richting de tweede paal, was Sankoh eindelijk gelukkig in de afronding. Hij scoorde de bevrijdende 2-0.

Na verschillende pogingen van Million Manhoef, was Isac Lidberg nog dicht bij de aansluitingstreffer. Zijn poging ging via een Vitesse-been op de lat. Echt spannend werd het niet meer. Zo heeft Vitesse wat lucht na eindelijk weer eens een overwinning. Go Ahead Eagles zal balen van deze kansloze nederlaag tegen een concurrent.

Opstellingen en beoordelingen

Vitesse: Kjell Scherpen 6.5, Carlens Arcus 6 (85. Tomas Hajek -), Ryan Flamingo 6.5, Nicolas Isimat-Mirin 6.5, Maximilian Wittek 7, Million Manhoef 7, Melle Meulensteen 6.5, Marco van Ginkel 7, Kacper Kozlowski 6 (78. Dominik Oroz -), Matus Bero 6.5, Mohamed Sankoh 7 (78. Sondre Tronstad -)

Go Ahead Eagles: Jeffrey de Lange 7, Mats Deijl 6, Jamal Amofa 5.5 (51. Bas Kuipers 6) , Jay Idzes 6, José Fontan 6, Philippe Rommens 6.5, Enric Llansana 5.5 (64. Finn Stokkers 6.5), Rashaan Fernandes 6.5 (64. Sylla Sow 5), Willum Willumson 6, Bobby Adekanye 5 (64. Evert Linthorst 5), Isac Lidberg 6

Man of the Match: Marco van Ginkel