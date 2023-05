Volksfeest duurt maar kort: pijnlijke ontknoping in 'kampioenswedstrijd' van Napoli

Napoli moet nog even wachten op de eerste landstitel sinds 1990. Alle seinen stonden op groen, maar het lukte de koploper van de Serie A niet om Salernitana te verslaan. De bezoekers, met Tonny Vilhena in de basis, maakten in de slotfase de 1-1.

De stemming was goed in Napels na de nederlaag van Lazio. Men voelde dat de landstitel eraan zat te komen, maar de druk leek de spelers naar het hoofd te stijgen. Ze kwamen er voetballend niet uit tegen het goed georganiseerde Salernitana. Het aantal kansen was beperkt; een uithaal van André-Frank Zambo Anguissa, waar doelman Guillermo Ochoa een antwoord op had, was een van de weinige wapenfeiten voor de rust.

Niet geheel verrassend bood een standaardsituatie uitkomst voor Napoli. Mathías Olivera kopte raak na een corner van de vlak daarvoor ingevallen Giacomo Raspadori. Een volksfeest barstte los; de blauwe rook was tot ver buiten het stadion te zien. Maar de vreugde bleek te vroeg. Boulaye Dia trok zeven minuten voor tijd het strafschopgebied in en schoot venijnig raak in de linkerhoek.

Khvicha Kvaratskhelia liet een goede kans op de 2-1 onbenut, waardoor Napoli donderdag moet proberen de kampioensdroom te verwezenlijken in de uitwedstrijd tegen Udinese.