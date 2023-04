Waarom Schreuder het Antwerp van Van Bommel als titelfavoriet ziet

Alfred Schreuder denkt dat het Antwerp FC van Mark van Bommel de beste papieren heeft om de landstitel in België te grijpen. De clubloze coach werd vorig seizoen kampioen met Club Brugge en ziet overeenkomsten tussen de manier waarop Van Bommel met Antwerp te werk gaat en hij dat met Club Brugge deed.

Dat Schreuder de ploeg van Van Bommel als de favoriet voor de titel ziet is opvallend, aangezien Antwerp FC nu nog op een derde plek staat. Met KRC Genk, Union Sint-Gillis en Club Brugge gaat het strijden om de landstitel. Schreuder verwacht niet dat zijn voormalig werkgever (Club Brugge) net als vorig seizoen kampioen wordt. De club waarvoor onder meer Noa Lang uitkomt draait een bijzonder moeizaam seizoen, maar heeft op het nippertje toch nog de play-offs gehaald. De regerend landskampioen lijkt alleen slechts een outsider voor de titel.

Voor Schreuder is Antwerp FC de favoriet voor het kampioenschap, zo laat hij weten tegenover Het Laatste Nieuws: "Zij zijn stabiel. Weet je, zo hebben we het vorig seizoen ook met Club Brugge gedaan. Wij hadden geen grote mond. Wij legden de focus op ons eigen spel, voetbalden zakelijk en we veranderden maar weinig aan ons basiselftal", aldus Schreuder. "We wisten toch dat we elke wedstrijd zouden scoren."

Antwerp gaat met twee punten minder dan Genk en Union Sint-Gillis de play-offs in, maar staat eerst nog voor een ander karwei. Zondag kan Mark van Bommel namelijk zijn eerste prijs als hoofdtrainer van de Belgische club binnenslepen. Dan wacht de Belgische bekerfinale tegen KV Mechelen, dat in de competitie op een dertiende plek staat.