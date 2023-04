Weghorst en Botman tegenover elkaar in Engelse kraker om plaats drie, Ten Hag beloont McTominay

Erik ten Hag heeft zondagmiddag opnieuw een basisplaats toebedeeld aan Wout Weghorst. De Nederlandse spits begint in het uitduel met Newcastle United in de voorhoede van de Engelse topclub, waarin ook Marcus Rashford en Antony zoals verwacht hun opwachting mogen maken.

De opvallendste naam in de basis is wellicht die van Scott McTominay. De Schot start op het middenveld met Bruno Fernandes en Marcel Sabitzer. Casemiro, normaal gesproken basisspeler, is geschorst wegens de rode kaart die hij in de vorige speelronde pakte tegen Southampton. McTominay liet zich tijdens de voorbije interlandperiode nadrukkelijk zien bij de Schotse nationale ploeg. Zowel tegen Cyprus (3-0 winst) als tegen Spanje (2-0 winst) scoorde de middenvelder twee keer.

In Newcastle kan Ten Hag met zijn ploeg een belangrijke stap zetten naar het veiligstellen van Champions League-voetbal in het komende seizoen. The Red Devils bivakkeren momenteel op de derde plaats met 50 punten uit 26 duels. Directe achtervolger Tottenham Hotspur staat met één punt minder op de vierde plaats, maar speelde al twee wedstrijden meer. Newcastle United is voorlopig vijfde, drie punten achter de mannen van Ten Hag. Bij een overwinning op St. James' Park loopt de voorsprong van United op Newcastle met nog elf duels te spelen voor beide ploegen op naar zes punten

Ten Hag treft Newcastle United zondag al voor de derde keer dit seizoen. Het eerste onderlinge competitieduel eindigde op 16 oktober in een doelpuntloos gelijkspel op Old Trafford. Op 26 februari stonden de ploegen in de finale van de League Cup op Wembley opnieuw tegenover elkaar. Door doelpunten van Casemiro en Marcus Rashford won Manchester United met 2-0 en pakte Ten Hag die dag zijn eerste prijs in Engelse dienst.

Bij de thuisploeg heeft Sven Botman 'gewoon' een basisplaats. De centrale verdediger haakte daags voor Frankrijk - Nederland af bij Oranje omdat hij net als vier teamgenoten vermoedelijk een voedselvergiftiging opliep. Zijn trainer Eddie Howe had eerder deze week al laten weten dat Botman sinds zijn terugkeer in Newcastle gewoon had kunnen meetrainen.