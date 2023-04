Weghorst met de grond gelijkgemaakt door Engelse media na pijnlijke middag in Newcastle

Manchester United verloor zondag de derde plaats in de Premier League aan Newcastle United, dat in een rechtstreekse confrontatie veel te sterk was en met 2-0 won van de ploeg van Erik ten Hag. Wout Weghorst werd door de Engelse media na afloop als één van de hoofdschuldigen aangewezen voor het pijnlijke verlies.

Bij de beoordelingen van het lokale Manchester Evening News krijgt de Nederlandse spits een 2, het allerlaagste cijfer van het hele elftal. 'Er zijn tijden waarop United-spelers lijken te twijfelen of ze Weghorst de bal moeten toespelen', motiveert de krant de ruime onvoldoende. 'Hij zette zijn verschrikkelijke vorm voort met opnieuw een ongevaarlijke performance', besluit de krant.

Artikel gaat verder onder video

Weghorst is overigens lang niet de enige United-speler die er met een ruime onvoldoende vanaf komt. Marcus Rashford, dit seizoen vaak de uitblinker, krijgt een 3 toebedeeld, net als Bruno Fernandes en Luke Shaw. Doelman David de Gea behoedde United met een aantal prima reddingen voor een grotere nederlaag en krijgt op zijn beurt een 7. Lisandro Martínez scoort met een 6 eveneens een voldoende, net als invaller Anthony Martial.

De Daily Mirror stipt het verschil aan in de manier waarop Erik ten Hag omging met de wissels van Weghorst en Antony, die gezamenlijk na een uur spelen naar de kant werden gehaald. 'Toen Weghorst eraf ging gaf Ten Hag hem een tikje tegen de buik voor zijn zeven balcontacten en zijn verschrikkelijke spel', signaleert de krant. 'Antony kreeg juist een arm om de rug van zijn manager, die leek uit te leggen waarom hij besloot om Jadon Sancho er voor hem in te brengen.'