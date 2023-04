Wilfred Genee claimt informatie te hebben over toekomst van Arne Slot

Arne Slot is volgens Wilfred Genee bezig aan zijn laatste weken als trainer van Feyenoord. De presentator van Veronica Offside zegt andere informatie te hebben dan Hugo Borst, die eerder op de dag hintte op een langer verblijf van de 44-jarige trainer.

"Ik las dat Hugo Borst beweert dat Dennis ten Kloese toezegging heeft van Arne Slot, terwijl ik vorige week van mensen hoorde dat hij sowieso niet gaat blijven, omdat hij het risico niet wil lopen dat het volgend seizoen in de Champions League heel slecht gaat en hij niet meer in beeld komt bij andere clubs", aldus Genee.

Er is volgens de presentator nog een andere reden waarom Slot wil vertrekken. "Hij wil zo snel mogelijk financieel onafhankelijk worden en dat kan makkelijker in de Premier League", vervolgt Genee, die stelt dat Slot eerder dit seizoen wel oren had naar een overstap naar Leeds United. "Ze wilden hem een salaris van vier miljoen euro betalen en dat vond hij wel aantrekkelijk, volgens mij."

Slot is de voorbije maanden aan meer Engelse clubs gelinkt. Onder meer Tottenham Hotspur, West Ham United en Crystal Palace zouden de Feyenoord-trainer op het lijstje hebben staan. "Bij Spurs kan hij veel meer gaan verdienen. Als dat voorbijkomt… Spurs is een club om nu in te stappen."