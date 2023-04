Woest en verontwaardigd Barcelona roept op tot onmiddellijk vertrek

FC Barcelona heeft Javier Tebas opgeroepen om op te stappen als voorzitter van La Liga. De baas van de Spaanse competitie wordt ervan beschuldigd 'vals bewijs' te hebben aangeleverd in de omkopingszaak tegen de club.

In de Spaanse krant La Vanguardia verscheen deze maandag een artikel waarin wordt beweerd dat Tebas in de omkopingszaak tegen Barcelona onjuist bewijs heeft gepresenteerd aan het Openbaar Ministerie van Spanje. De voorzitter van La Liga heeft de beschuldigingen op Twitter ontkend, maar daarmee is voor Barcelona de kous niet af.

De koploper van de Spaanse competitie uit in een statement zijn woede en verontwaardiging. "We verzoeken de president van La Liga om zichzelf in het openbaar beter uit te leggen dan de tweet die hij in de vroege uurtjes heeft verstuurd. Barcelona voelt zich het slachtoffer van een mediacampagne die gebaseerd is op zaken die nooit zijn gebeurd. Barça heeft scheidsrechters nooit betaald", aldus de club.

"Het is niet de eerste keer dat de president van La Liga de media-wapens die hij tot zijn beschikking heeft gebruikt om Barcelona schade toe te brengen. In tegenstelling tot zijn gebruikelijke onzin, hadden we ons nooit kunnen voorstellen dat hij ons zou proberen te beschuldigen met vals bewijs. De informatie in het gepubliceerde artikel is zo ernstig dat het alle clubs in La Liga alert zou maken. Dit zijn praktijken die op geen enkele manier stroken met de taken van de president van La Liga. Alleen al hierom zou de heer Tebas zijn functie moeten neerleggen."