Yilmaz zorgde niet voor verbazing bij teamgenoten: 'Ik wist er al van'

Het bericht dat Fortuna Sittard-aanvoerder Burak Yilmaz vorige week op zijn Instagram plaatste kwam voor veel mensen als een verrassing, maar niet voor zijn teamgenoten. Yilmaz had hen vooraf op de hoogte gebracht van zijn plannen. Dat vertelde Oguzhan Özyakup na afloop van de nederlaag bij Ajax voor de camera van ESPN.

De timing van het bericht van Yilmaz, waarin hij nadrukkelijk hintte op een vertrek bij Fortuna Sittard, was opvallend. De Limburgers hadden vorig weekend een belangrijke overwinning geboekt op FC Groningen, waarmee ze een grote stap richting handhaving zetten. Het ging afgelopen week echter vooral over dat bericht van Yilmaz. Voor velen, zelfs de clubleiding, kwam het als een verrassing. “Ik wist er wel al van”, vertelde Özyakup. “Hij is een aanvoerder en komt op voor de groep. Op dat moment moest hij dat doen en dat heeft hij ook gedaan.”

Fortuna Sittard bereidde zich afgelopen week voor op de uitwedstrijd tegen Ajax, maar na het bericht van Yilmaz bleef het een paar dagen heel onrustig. “We hadden een gesprek onderling en daarin had hij het ook aangegeven. Ja, dat ging onder andere over de salarissen, maar ook over andere randzaken binnen de club. Die moeten eigenlijk ook binnen de club blijven”, aldus Özyakup, die van mening is dat Yilmaz zich voorbeeldig heeft gedragen. “Hij gedroeg zich echt als een aanvoerder. Hij had het al in de groep gegooid en daarna ook op social media.”

Ondanks de ruime nederlaag in de Johan Cruijff ArenA moet het heel gek lopen wil Fortuna Sittard niet ook volgend seizoen actief zijn in de Eredivisie. De Limburgers hebben na 28 wedstrijden 32 punten, acht meer dan nummer zestien Excelsior. Met nog zes speelronden te gaan mag het dus niet meer misgaan voor Fortuna Sittard. Een moment pakken om te ‘genieten’ van de huidige klassering op de ranglijs zat er afgelopen week echter niet in. “Ik heb in Turkije gevoetbald en heb dit soort dingen vaker meegemaakt. Voor mij maakt het niet uit. Maar zoals je zegt, het is zonde. Al heel vroeg in het seizoen hebben we 32 punten, daarvan moeten we eigenlijk genieten”, aldus Özyakup.

De middenvelder sprak van een ‘vrij kansloze’ nederlaag tegen Ajax. Volgende week neemt Fortuna Sittard het op eigen veld op tegen AZ. Daarna wachten nog wedstrijden tegen Go Ahead Eagles (uit), FC Groningen (thuis), PSV (uit), Excelsior (uit) en NEC (thuis).