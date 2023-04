Zo zou FC Barcelona proberen Lionel Messi terug te halen

FC Barcelona onderzoekt daadwerkelijk de mogelijkheden om Lionel Messi terug te halen, zo claimt Le Parisien. De 35-jarige Argentijnse aanvaller beschikt bij Paris Saint-Germain over een aflopend contract en hoewel men in het Parc des Princes de samenwerking graag wil voortzetten, lijkt dat een lastig verhaal te worden.

L’Équipe onthulde deze week dat er bij Paris Saint-Germain een toenemend pessimisme is over een langer verblijf van Messi. De Parijzenaars zouden vanwege de Financial Fair Play-regels niet in staat zijn om de zevenvoudig winnaar van de Ballon d’Or onder de huidige voorwaarden langer vast te leggen. Messi zou het tegelijkertijd niet zien zitten om een nieuw contract tegen een lager salaris tekenen.

De toekomst van Messi in Parijs is zodoende hoogst onzeker. Barcelona ziet zijn kans schoon en maakt plannen om de verloren zoon terug te halen. Makkelijk wordt dat niet. Barça kampt zoals bekend met een enorme schuldenlast en wacht volgens Marca een financieel uitdagende zomer. Er zullen in de komende transferperiode spelers moeten worden verkocht om de salarisproblemen op te lossen, schreef de Spaanse krant deze week.

Barcelona lijkt desalniettemin een poging te gaan wagen om Messi terug te halen. Het plan is volgens Le Parisien om de Argentijn een jaarsalaris van 'slechts' tien miljoen euro (hij strijkt bij PSG vier keer zo veel op) te bieden, dat aangevuld wordt door ‘externe variabelen’: inkomsten uit nieuwe sponsordeals, kaart- en shirtverkoop. In Catalonië is men ervan overtuigd dat Messi na twee jaar Parijs dolgraag wil terugkeren naar Barcelona en bereid is grote offers te doen om een deal te sluiten.