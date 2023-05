Afellay en Van der Vaart zijn het niet eens met Van Hooijdonk over Szymanski: 'Het is kapitaalvernietiging'

Pierre van Hooijdonk vindt dat Feyenoord elf miljoen euro moet gaan betalen voor Sebastian Szymanski, maar Rafael van der Vaart en Ibrahim Afellay zijn het er niet mee eens. Zij vinden dat de Rotterdammers genoeg andere middenvelders hebben en vinden elf miljoen euro ook veel te veel voor de Pools international.

Van Hooijdonk ziet in Szymanski een toegevoegde waarde en vindt ook dat Feyenoord een groot bedrag voor hem moet neerleggen. “Ik zou proberen Szymanski te houden”, zegt de oud-international bij Studio Voetbal. “Hij heeft een scorend vermogen, een goede trap, kan van afstand een doelpunt maken. We hebben net Karlsson gezien en zo’n goede pegel heeft hij ook. Het is een ander type speler dan dat Feyenoord had. Vorig jaar speelde Guus Til daar, dan heb je een lopende ‘tien’. En hij (Szymanski, red) is iemand die anderen voor de goal kan zetten. Ik zou er wel tien/elf miljoen euro voor over hebben.”

Daar is Van der Vaart het niet helemaal mee eens. “Ik vind het wel heel veel geld", zegt de analist. “We hebben afgelopen zomer gezien dat Ajax 22 miljoen euro betaalde voor Bassey. Wat is dan veel geld?”, reageert Van Hooijdonk op de oud-Ajacied. Van der Vaart vindt het een goede speler, maar blijft het veel geld vinden. “Ik denk dat zij hele goede middenvelders hebben. Natuurlijk vind ik het een lekker spelertje, maar ik vind hem nog wat licht. Bijvoorbeeld tegen Roma, al helemaal voor tien miljoen. Dus ik zou het niet doen.”

Afellay ziet Szymanski graag in Rotterdam blijven, maar niet voor dat geld. “Ik zou hem wel halen als je er vijf of zes miljoen voor zou moeten betalen, maar ik vind hem ook niet elf waard. Je hebt Zerrouki al gehaald, je hebt al veel middenvelders. Je hebt Timber ook nog. Ik vind hem gewoon geen elf miljoen waard. Timber is een andere type speler, maar je hebt ook kapitaal. Je gaat toch niet aan kapitaalvernietiging doen. Ik zou het een onnodige aankoop vinden voor elf miljoen, als je Timber al voor zeven miljoen hebt gekocht van Utrecht. Die kun je dan alweer wegdoen”, sluit de oud-speler van onder meer PSV en FC Barcelona af.