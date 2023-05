Ajax-fans trekken de meest gekke vergelijkingen na zien uitshirt voor volgend seizoen: 'Doet me ergens aan denken...'

Hoewel Ajax nog een cruciale wedstrijd op het programma heeft staan, is de blik al grotendeels gericht op volgend seizoen. Niet alleen is de nieuwe technisch directeur Sven Mislintat druk bezig met het hoofdtrainerschap en de samenstelling van de selectie. Ook heeft de club vrijdagmorgen het nieuwe uitshirt bekendgemaakt. In lichte kleuren hopen de Amsterdammers een stuk succesvoller te zijn dan dit seizoen. Maar het shirt wordt allesbehalve met open armen ontvangen door de achterban.

Ajax haakte dit seizoen al voortijdig af in de titelstrijd. De ploeg van trainer John Heitinga had op 19 maart de koppositie kunnen overnemen van Feyenoord, maar door een 3-2 nederlaag in De Klassieker in Amsterdam liepen de Rotterdammers verder uit. De titelstrijd werd echter niet in die wedstrijd beslist. De kampioen van de voorgaande drie seizoenen was veel te wisselvallig om er ook dit seizoen met het kampioenschap vandoor te gaan. Neem alleen al de resultaten in uitwedstrijden. Ajax verloor bij AZ en PSV en kwam op bezoek bij FC Emmen, NEC, Feyenoord én Go Ahead Eagles niet verder dan een gelijkspel.

In vijf van die wedstrijden droeg Ajax het donkerblauw uitshirt met rode en gouden tinten, waar de achterban dus geen al te beste herinneringen aan zal overhouden. Of het huwelijk tussen Ajax en het uitshirt voor volgend seizoen wél een succesverhaal wordt, zal dan moeten blijken. De voortekenen zijn echter niet al te best. De Amsterdammers maakten het uitshirt vanochtend via hun officiële kanalen bekend. Positief zijn de reacties allesbehalve. “Zeer teleurstellend, net als het seizoen en de directe. Ajax onwaardig”, schrijft iemand op Twitter. Een ander zegt dat z’n zoon evengoed de ontwerper van het shirt had kunnen zijn. “Hij is overigens 2”, klinkt het.