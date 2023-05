Ajax-voorwaarde bij groot interview met Marc Overmars maakt tongen los

Het interview dat Marc Overmars heeft gegeven aan Het Laatste Nieuws maakt de tongen los. Bij radiotalkshow Spraakmakers vragen ze zich af of het Algemeen Dagblad het artikel wel had moeten overnemen van de Belgische collega's. Over het verleden van Overmars bij Ajax wordt namelijk met geen woord gerept.

En dat was zo afgesproken. Overmars liet zich interviewen op de voorwaarde dat hij geen vragen over Ajax en zijn spraakmakende vertrek zou krijgen. "Ik vond het een beetje een triest interview", stelt Marc Chavannes, die het 'onacceptabel' vindt dat de technisch directeur van Antwerp niet bevraagd werd over zijn verleden in de Johan Cruijff ArenA.

Op de website van het Algemeen Dagblad staat een disclaimer bij het interview van Overmars. Daarin valt te lezen dat 'er niet wordt gesproken over het verleden van Overmars bij Ajax'. Het Laatste Nieuws had deze disclaimer niet, maar bevestigt wel dat inderdaad de afspraak is gemaakt om het tijdens het interview niet te hebben over de Ajax-tijd van Overmars.

Had het Algemeen Dagblad het interview überhaupt moeten overnemen? "We hebben vorige week, zoals half Nederland, een update gehad over de gezondheidssituatie van Marc Overmars. Als we hem zelf zouden interviewen, zou Ajax ongetwijfeld aan bod komen. Het is niet zo dat als er geen vragen over dickpics worden gesteld, we het interview niet meenemen. Uitgebreide gesprekken met Overmars vinden we interessant omdat hij op relatief jonge leeftijd hartproblemen heeft en hij met een andere Nederlander aan het roer staat bij een mogelijke Belgisch kampioen", leest presentatrice Roos Abelman de reactie van hoofdredactrice Rennie Rijpma voor.

Chavannes begrijpt ergens wel dat het Algemeen Dagblad het interview heeft gepubliceerd. "We hebben zo weinig over Overmars gehoord, dat ik me kan voorstellen dat je zegt: liever dit dan helemaal niks. Onbevredigend is het wel."