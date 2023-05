Analisten kunnen Advocaat nauwelijks geloven na uitspraak bij Rondo

Dick Advocaat zit, naar alle waarschijnlijkheid, vrijdagavond voor het laatst op de bank als voetbaltrainer. Zijn club ADO Den Haag gaat dan op bezoek bij Jong AZ, en de oefenmeester geeft bij Rondo aan dat die wedstrijd dan écht zijn laatste is als trainer. De andere gasten aan tafel kijken Advocaat heel diep in de ogen aan en weten niet of ze hem nu echt kunnen geloven.

De inmiddels 75-jarige trainer keerde zoals bekend al vaker terug in de voetballerij nadat hij eerder zijn afscheid aankondigde. Datzelfde deed hij in de winterstop bij ADO, maar aan het einde van het seizoen gaat hij dat kunstje niet nog een keer flikken. “Dat is echt het einde, maar dat heb ik natuurlijk al vaker gezegd, maar nu is het zeker”, begint Advocaat. De grijns die de oefenmeester trekt, is voor presentator Wytse van der Goot een reden om toch nog even de bevestiging te vragen bij Advocaat. “Echt waar?”, vraagt hij.

“Je moet toch een keer stoppen”, reageert de oefenmeester, waarna hij vervolgens in de lach schiet. Mede-tafelgasten Marco van Basten en Bert Konterman stellen vervolgens nog een aantal clubs voor waar ze Advocaat nog wel als trainer zien. Maar de ervaren trainer blijft bij zijn standpunt. “Nee, het is nu wel genoeg geweest.”

Van Basten lijkt de uitspraken van Advocaat niet zo serieus te nemen. “Dit hebben we vaker gehoord”, zegt de oud-spits, terwijl hij de ADO-coach met een glimlach aankijkt. “Dan ben ik er vanaf toch”, reageert De Kleine Generaal op zijn beurt. Advocaat gaat met zijn ADO op bezoek in Wijdewormer bij Jong AZ. De Hagenaars kunnen de nacompetitie niet meer halen en spelen dus nergens meer voor.