'Arne Slot zet spoedig zijn handtekening onder sterk verbeterd contract in De Kuip'

Arne Slot zet naar verluidt snel zijn handtekening onder een sterk verbeterd contract bij Feyenoord. De trainer blijft ook komend seizoen actief in De Kuip, zo werd donderdagochtend al bekend. Op die manier is Feyenoord erin geslaagd om Slot te overtuigen minimaal nog een jaar te blijven.

Donderdag kwamen onder meer het Algemeen Dagblad en Voetbal International met het nieuws dat Slot in Rotterdam blijft. Inmiddels weet De Telegraaf dat het verbeterde contract er ook gaat komen voor de oefenmeester. Het bericht over die nieuwe verbintenis werd in een eerder stadium al naar buiten gebracht door 1908.nl, dat destijds contact had met algemeen directeur Dennis te Kloese.

Artikel gaat verder onder video

Feyenoord voerde de afgelopen dagen stevige gesprekken met Rafaela Pimenta, de zaakwaarneemster van Slot. In eerste instantie leek dat over een vertrek te gaan, maar Slot vertelde tegen het AD al dat het vooral ging over het nieuwe contract. Zodoende gaat Slot aanzienlijk meer verdienen in De Kuip. De huidige verbintenis van de succesvolle trainer loopt nog door tot de zomer van 2025.

Slot gaat zodoende met Feyenoord de Champions League in. Daarnaast zal Slot graag de landstitel willen prolongeren met zijn werkgever. Feyenoord speelt aanstaande zondag nog thuis tegen Vitesse, daarna begint de zomerstop. Richting het nieuwe seizoen haalde Slot met Thomas van den Belt (PEC Zwolle) en Ramiz Zerrouki (FC Twente) al twee nieuwe spelers naar Rotterdam-Zuid toe.