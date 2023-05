'AZ heeft vervanger Kerkez gevonden, ook RKC Waalwijk haalt linksback op'

AZ gaat zich voor het komende seizoen versterken met de komst van de Noorse linksback David Möller Wolfe (20). De verdediger komt vermoedelijk spoedig over van Brann Bergen.

Dat schrijft De Telegraaf althans. Er gaat naar verluidt een bedrag van 2,5 miljoen euro gepaard met de aanstaande transfer van de jeugdinternational van Noorwegen. In eigen land heeft hij ondanks zijn jeugdige leeftijd al 88 officiële wedstrijden gespeeld, waarvan zestig bij zijn huidige werkgever. Met die club speelt hij bovendien binnenkort de Noorse bekerfinale.

De komst van de twintigjarige linkspoot heeft ook alles te maken met de interesse die er is rondom Milan Kerkez. De Hongaarse linksachter heeft zich in de Eredivisie en eerder al bij de nationale ploeg in de kijker gespeeld van verschillende clubs, waaronder Benfica. Met Mees de Wit heeft AZ wel al een back-up achter Kerkez, waarmee met deze deal duidelijk wordt ingespeeld op een vertrek van de Hongaar.

Transfer RKC Waalwijk

Niet alleen bij AZ werd een aanstaande linksback aangekondigd. Ook RKC Waalwijk gaat zich binnenkort versterken met een linkspoot achterin. Aaron Meijers (35) komt volgens Voetbal International transfervrij over van Sparta Rotterdam en gaat in Brabant opnieuw samenwerken met Henk Fraser. Meijers heeft een aflopend contract op Het Kasteel en kan daarom gratis worden opgepikt.