'AZ vangt héél hoge transfersom voor Kerkez: anderhalf keer Malacia'

AZ gaat vermoedelijk een megabedrag ontvangen voor linksachter Milos Kerkez (19). Deed eerst het bedrag tussen de tien en vijftien miljoen euro de ronde, zijn de laatste ontwikkelingen zo dat er meer dan twintig miljoen euro op tafel moet komen. De transfersom loopt mogelijk zelfs op naar anderhalf keer het bedrag dat Tyrell Malacia een jaar eerder opbracht.

Dat bedrag komt naar voren in onder meer de Turkse media én het Portugese Record. De Hongaarse back moet liefst 22,5 miljoen euro (!) opbrengen in het laadje van de Alkmaarders, waarbij de back zelfs ook nog zo'n 1,3 miljoen euro ontvangt. Er ligt een contract van vijf jaar voor hem klaar in de Portugese hoofdstad. Volgens de Turkse media is Benfica bereid om dat bedrag op tafel te brengen, terwijl er vanuit Portugal nog geluiden zijn dat de topclub probeert om het bedrag nog naar beneden te brengen.

Dat is opvallend hoog als je kijkt naar de transfers van de afgelopen zomer: destijds betaalde Manchester United slechts vijftien miljoen euro voor de diensten van oud-Feyenoorder Malacia, terwijl Fredrik Aursnes voor dertien miljoen euro (plus nog bonussen) de overstap maakte naar Benfica.

Dat Kerkez mogelijk dus nog meer oplevert dan Malacia, komt wellicht door de interlands die hij speelde namens Hongarije. In de Nations League speelde hij onder meer tegen Duitsland een geweldige interland, terwijl hij met zijn negentien jaar ook bij AZ dit seizoen meer dan vijftig duels speelde. Een vertrek lijkt sowieso aanstaande, ook als het bedrag nog iets lager uitvalt. Met de 21-jarige David Møller Wolfe werd de potentiële vervanger van Kerkez deze week namelijk gepresenteerd in Alkmaar.