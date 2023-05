'Barcelona schakelt razendsnel door en strikt oud-middenvelder als nieuwe technisch directeur'

FC Barcelona staat op het punt om de Portugees Deco aan te stellen als technisch directeur. De oud-middenvelder moet in Camp Nou het gat gaan opvullen dat is ontstaan nadat Mateu Alemany en Jordi Cruijff de club komende zomer gaan verlaten.

Alemany maakte een twee weken geleden intern bekend dat hij het in de zomer, ondanks een doorlopend contract tot medio 2024, voor gezien gaat houden. Een overstap naar de Premier League lonkt voor de td, die in verband wordt gebracht met het Aston Villa van de Spaanse trainer Unai Emery. Tot op is echter niet formeel bekend gemaakt dat hij volgend seizoen in Birmingham aan de slag gaat.



In navolging van Alemany maakte ook Jordi Cruijff woensdag bekend na twee jaar te gaan vertrekken. De sportief directeur heeft dat volgens een verklaring van de club in een "emotioneel gesprek" met voorzitter Joan Laporta laten weten. De zoon van clublegende Johan Cruijff werd gezien als mogelijke opvolger van Alemany, maar kiest er dus voor om de club achter zich te gaan laten.

Volgens journalist en transferspecialist Fabrizio Romano is het slechts een kwestie van tijd voordat Barcelona de komst van Deco (45) bekend gaat maken. "Laporta is overtuigd van zijn vaardigheid als directeur die de club kan helpen bij het langetermijn-project", schrijft de Italiaan op Twitter. Deco, in Brazilië geboren maar als international uitkomend voor Portugal, was tussen 2008 en 2010 als speler actief bij Barcelona. In 2013 sloot hij zijn loopbaan af als speler van Fluminense.