Bayern München heeft zaterdagmiddag een eenvoudige overwinning geboekt in de strijd om de landstitel in Duitsland. De koploper van de Bundesliga had in de eigen Allianz Arena geen kind aan laagvlieger Schalke 04. De bezoekers uit Gelsenkirchen keerden met een 6-0 nederlaag huiswaarts.

De Nederlandse inbreng bleef aan de aftrap beperkt tot Matthijs de Ligt (Bayern) en Sepp van den Berg (Schalke), terwijl ook Noussair Mazraoui een basisplaats had. Van den Berg kon echter niet voorkomen dat Schalke na een half uur spelen al tegen een 2-0 achterstand aan keek. Thomas Müller schoof op aangeven van Leroy Sané eenvoudig binnen en even later maakte Joshua Kimmich vanaf elf meter geen fout na een ongelukkige overtreding van Cédric Brunner.

Artikel gaat verder onder video

Na de thee lag de 3-0 er binnen de kortste keren in via Serge Gnabry. Daarna deed Bayern het wat rustiger aan tegen het tandeloze Schalke, dat nog altijd moet vrezen voor degradatie. Na de entree van Ryan Gravenberch kreeg Gnabry de 4-0 cadeau na geklungel van Maya Yoshida. Ook jongeling Mathys Tel pikte in de slotfase nog zijn doelpuntje mee en het slotakkoord was voor Mazraoui. Hij was in de blessuretijd nog goed voor de zesde treffer namens Bayern, dat nu vier punten los staat op Borussia Dortmund. Die club komt zaterdag nog in actie tegen Borussia Mönchengladbach.





𝐁𝐚𝐲𝐞𝐫𝐧 heeft geen kind aan Schalke 04. Mazraoui zet de einstand op 6-0 🖐🏻

Over to you, Borussia Dortmund 👀



Vanaf 18.30: https://t.co/sMCEtXnixI#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/RavF6Da75K — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) May 13, 2023

Union Berlin - Freiburg 4-2

In de strijd om een ticket voor de Champions League heeft Union Berlin uitstekende zaken gedaan. De club uit de hoofdstad won in eigen stadion met 3-0 van directe concurrent Freiburg, waar Mark Flekken onder de lat stond. De Nederlandse goalie had in de eerste helft al drie doelpunten om zijn oren. Sheraldo Becker was met twee treffers heel belangrijk, Kevin Behrens scoorde ook. Becker vierde zijn eerste treffer door een masker van Spiderman op te zetten en werd bestraft met een gele kaart.

Daarna ging Union, waar Danilho Doekhi in de basis stond, het wat rustiger aan. Dat resulteerde al snel in de 3-1 van Manuel Gulde en in de zeventigste minuut werd het helemaal weer spannend toen Vincenzo Grifo de 3-2 maakte uit een strafschop. Vervolgens schoot de gastheer weer wakker en maakte Aïssa Laïdouni nog nog 4-2 van. Union heeft door de zege 59 punten en staat op de derde plek. Freiburg staat vijfde, maar heeft slechts drie punten minder. De top vier gaat uiteindelijk naar de Champions League.

Overige uitslagen

VfL Bochum - FC Augsburg 3-2

Eintracht Frankfurt - FSV Mainz 3-0

VfL Wolfsburg - Hoffenheim 2-1