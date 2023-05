Blunderende keepers houden gemoederen bezig, Van Bommel zet stap naar Belgische dubbel | FCUpdate Recap

In de rubriek 'FCUpdate Recap' zet FCUpdate.nl het belangrijkste nieuws van de avond daarvoor op een rijtje. Met een samenvatting van alles wat je allemaal hebt gemist ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste voetbalnieuws. Dit waren de belangrijkste nieuwsfeiten op zondag 7 mei.

Man United komt blunder De Gea niet te boven en bezorgt West Ham heerlijke AZ-generale

Het Manchester United van Erik ten Hag is er zondagavond niet in geslaagd de derde plaats in de Premier League over te nemen van concurrent Newcastle United. Nadat The Magpies eerder op de dag in eigen huis onderuit gingen tegen Arsenal, kreeg United 's avonds in Londen met 1-0 klop van aankomend AZ-tegenstander West Ham United, dat optimaal profiteerde van een enorme blunder van doelman David De Gea. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Van der Vaart blijft bij eerdere uitspraken over 'naar mannetje' Cillessen

Rafael van der Vaart blijft bij zijn eerdere uitspraken over NEC- en Oranje-doelman Jasper Cillessen. Bij Studio Voetbal ging het zondagavond over de sluitpost die met een pijnlijke blunder een belangrijke bijdrage leverde aan de 2-3 thuisnederlaag van zijn elftal tegen sc Heerenveen. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Nieuwe beelden opgedoken van hardhandig politie-ingrijpen voor Ajax - AZ

Op Twitter circuleren nieuwe beelden van het ingrijpen van de politie voorafgaand aan het Eredivisie-duel tussen Ajax en AZ van afgelopen zaterdag. Supporters van AZ werden hardhandig aangepakt door de politie. Het hele artikel lezen? Klik hier!





Misser Janssen breekt Antwerp niet op: Van Bommel zet stap naar landstitel

Antwerp heeft een grote slag geslagen in de strijd om de Belgische landstitel. De ploeg van trainer Mark van Bommel won met 2-1 van KRC Genk en is daardoor de nieuwe koploper. Het verschil is één punt, met nog vier wedstrijden te gaan. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Makaay zet streep door mogelijke opvolger van Giménez bij Feyenoord

Roy Makaay vindt sc Heerenveen-spits Sydney van Hooijdonk nog niet geschikt als eventuele opvolger van Santiago Giménez bij Feyenoord. Met zestien doelpunten is Van Hooijdonk gedeeld topscorer van de Eredivisie en bij Dit was het Weekend werd de vraag opgeworpen of hij goed genoeg zou zijn voor een overstap naar de aanstaande landskampioen. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Perez: 'De vraag is of Tadic dat met zijn karakter en eerzuchtigheid überhaupt kan'

Kenneth Perez vindt dat Dusan Tadic niet langer gezien kan worden als de leider van Ajax. De 34-jarige Serviër is weliswaar de aanvoerder en een van de meest ervaren selectieleden, maar levert op het veld niet meer wat hij ooit presteerde. Het hele artikel lezen? Klik hier!