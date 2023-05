Britse presentatrice doet 'respectloze' en 'arrogante' uitspraak over Feyenoord; half miljoen views

Een uitspraak van een Brits-Amerikaanse presentatrice over Feyenoord valt niet in goede aarde bij veel supporters van de club. Rebecca Lowe van NBC Sports, dat de Premier League uitzendt in de Verenigde Staten, sprak laatdunkend over de kampioen van de Eredivisie.

Lowe werkte zondag als Premier League-analist en besprak toen de zoektocht van Tottenham Hotspur naar een nieuwe trainer. Arne Slot besloot vorige week om niet in te gaan op de avances van the Spurs.

"Ik bedoel, ze kunnen niet eens de trainer van Feyenoord strikken. Als je supporter van Tottenham bent, dan denk je: als we niet eens de trainer van Feyenoord kunnen weghalen bij zijn club, wie gaan we dan halen? We zijn nu aangekomen bij ongeveer de achtste keuze", zei Lowe.

De video is ruim een half miljoen keer bekeken op TikTok en leidt tot de nodige boze reacties. Die komen van Feyenoord-supporters, maar ook van bijvoorbeeld Engelsen en Amerikanen die spreken van 'respectloze' en 'arrogante' uitspraken.