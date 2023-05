'Burak Yilmaz (37) laat vijfjarige contract bij Fortuna Sittard spoedig verscheuren'

Burak Yilmaz gaat vertrekken bij Fortuna Sittard. De ervaren aanvaller kampt volgens de officiële lezingen momenteel met een blessure, maar de onvrede van de ervaren Turkse spits lijkt de voornaamste reden van zijn afwezigheid. Zijn vijfjarige contract in Limburg gaat worden verscheurd en dat wordt binnenkort naar buiten gebracht.

Dat meldt het Algemeen Dagblad, al wil men bij Fortuna Sittard het nieuws nog niet bevestigen. “Maar dat Yilmaz die rol vanuit Sittard gaat vervullen, dat is nagenoeg zeker uitgesloten ondanks zijn nog vier jaar lopende contract”, schrijft de ochtendkrant over een toekomstige rol als trainer in Limburg. “Later deze maand zal officieel bekend worden dat Burak Yilmaz (37) zijn laatste wedstrijd voor Fortuna Sittard heeft gespeeld.”

Artikel gaat verder onder video

De spits loopt wel rond op het trainingsveld in Sittard, maar wordt ook in de laatste wedstrijd van het seizoen niet meer verwacht. “Over wat er écht aan de hand is, wil niemand van de club zich uitlaten. Maar dat Yilmaz een ongelukkige indruk maakt; dat ziet iedereen”, concludeert het AD over de laatste ontwikkelingen bij de Eredivisieclub. De onrust rondom de niet betaalde salarissen speelt daarbij ook mee: mede daardoor kondigde Yilmaz zijn vertrek eerder via social media al aan. Dat bericht trok hij destijds overigens weer in.

Technisch directeur Sjoerd Ars wil het nieuws nog niet bevestigen, maar erkent wel dat de spits niet gelukkig is bij de Eredivisie-club, waar hij na het komende seizoen zou toetreden tot de technische staf. “Burak had in sportief opzicht misschien meer verwacht van zijn periode hier. Intussen voelt hij zelf waarschijnlijk dat hij niet meer de spits is die hij is geweest; iets wat heel logisch is op zijn leeftijd. En dan was er ook nog dat akkefietje met supporters, die hem uitfloten in de wedstrijd tegen FC Groningen. Al die dingen bij elkaar maken waarom de situatie is zoals die is”, aldus Ars.

Voetbal International komt tot dezelfde slotconclusie: “Het is aftellen, voor iedereen. Yilmaz is klaar met Fortuna, Fortuna is klaar met Yilmaz. Nu is het zaak om tot een nette breuk te komen. De Sittardse club kan zich geen grote afkoopsom permitteren. In de huidige omstandigheden lijkt het ook ondoenlijk om het megasalaris van Yilmaz nog een jaar te betalen”, weet het medium. Yilmaz maakte negen doelpunten in 26 duels en gaf daarin vijf assists, al is het aantal van acht gele kaarten opmerkelijker.