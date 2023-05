'Chelsea heeft volgende trainer alweer klaar staan voor komend seizoen'

Chelsea gaat Mauricio Pochettino (51) aanstellen als de nieuwe trainer voor het komende seizoen. Alle seinen staan op groen om de aanstelling naar buiten te brengen. Het enige dat nog zou ontbreken, is de officiële aankondiging. Maar Todd Boehly, eigenaar van Chelsea in Los Angeles, heeft zijn fiat gegeven voor de deal.

Dat nieuws brengt La Gazzetta dello Sport donderdag naar buiten. Luis Enrique en Julian Nagelsmann waren eerdere andere opties, maar die werden om meerdere redenen weggestreept door Boehly. Daardoor bleef Pochettino over als enige optie en Chelsea zou hem inmiddels definitief naar voren willen schuiven.

Inmiddels zou de Argentijn ook al enkele wensen over de A-selectie hebben uitgesproken: hij zou de verhuurde Romelu Lukaku in de komende zomer willen terughalen en een nieuwe kans willen geven als spits van The Blues. Pochettino was eerder als manager actief bij Espanyol, Southampton, Tottenham Hotspur en Paris Saint-Germain.

De kans is groot dat Pochettino komend seizoen met Chelsea alleen in de Premier League actief is, want door de dramatische resultaten staat de club inmiddels op de twaalfde plaats in Engeland en is er geen uitzicht op Europees voetbal. Aan het begin van dit seizoen werd Thomas Tuchel de laan uitgestuurd, opgevolgd door Graham Potter, maar ook hij werd weggestuurd. Frank Lampard maakt het seizoen vol, maar verloor zijn eerste zeven officiële wedstrijden van het seizoen.