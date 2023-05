Dessers over salaris bij Feyenoord: 'Dat was niet zo en dat was niet fijn om te horen'

Veel supporters wilden afgelopen zomer graag dat Cyriel Dessers in Rotterdam bleef en zamelden daarom geld in. Er werd gesuggereerd dat het een salariskwestie zou zijn, maar dat is niet waar en die geruchten waren niet leuk om te horden, aldus de spits. Vorig seizoen speelde de Nigeriaans international nog voor Feyenoord en werd geliefd door zijn belangrijke doelpunten in de Conference League.

Op dit moment speelt Dessers bij laagvlieger Cremonese in Italië. De ploeg strijdt tegen degradatie en staat er met de negentiende plek ook niet goed voor. Zondag speelde Feyenoord de kampioenswedstrijd, maar daar was de aanvaller niet mee bezig door de degradatiestrijd in Italië. Wel was de geboren Belg blij voor de Rotterdammers. “Ik gun het de mensen enorm”, zegt de spits bij het Algemeen Dagblad. “Ik ben supporter van de club, ik telde af tot de landstitel binnen was. Dat ik daar zelf niet bij was als speler, is voor mij geen factor. Het is gelopen zoals het is gelopen. Ik speel in de Serie A, ik sta tegenover AC Milan, Internazionale, Juventus en Napoli.”

Het Legioen wilde afgelopen zomer graag de afkoopsom van vier miljoen euro inzamelen om Dessers naar Rotterdam te halen, maar uiteindelijk is dat niet gelukt. “Dat ik nu ook kampioen had kunnen worden in Rotterdam, dat is voor mij geen issue. Zo is het niet gegaan. Er stond een afkoopsom in mijn contract bij Genk. Het is nooit een kwestie geweest van: even dat bedrag neerleggen en ik was eigendom geweest van Feyenoord. Zo was het gewoon niet. Dat de club later in de zomer door eventuele transfers waarschijnlijk meer budget zou hebben gehad, dat klopt wel.”

Voor Dessers was het ook geen salariskwestie geweest. “Op een gegeven moment werd hier en daar wel de indruk gewekt dat de hele overgang slechts draaide om het salaris dat ik zou willen verdienen. Dat ik te hoog in de boom zou zitten. Dat was niet zo en dat was niet fijn om te horen. We hebben geprobeerd naar oplossingen te zoeken, maar het is niet gelukt. Ik tekende een contract in Italië en Feyenoord is ook verder gegaan. En op een indrukwekkende manier.”

