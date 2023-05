Dortmund onder de indruk van bepalende Haller: 'Zijn verhaal blijft het mooiste'

Sébastien Haller kan zich komend weekend met Borussia Dortmund kronen tot kampioen van Duitsland. De spits uit Ivoorkust speelt een bepalende rol in het succes van Der Borussen, wat knap is aangezien de spits zich in januari wist terug te knokken van teelbalkanker. Dat Haller zo sterk is teruggekeerd zorgt voor bewondering bij de Duitse topclub.

"Dit is nog steeds het beste verhaal van het seizoen", doelt trainer Edin Terzic in gesprek met Kicker op de terugkeer van Haller na een zware strijd in de eerste helft van het seizoen tegen teelbalkanker. "We zijn ontzettend trots dat hij bij ons op het veld staat. Dat is niet vanzelfsprekend', weet de coach, die lovend is over de instelling van zijn spits: "Het was zijn wil, toewijding en positieve energie die hem daar hebben gebracht."

Artikel gaat verder onder video

Haller kwam dit seizoen achttien wedstrijden in actie, waarin hij negen keer tot scoren kwam. Zaterdag in de kampioenswedstrijd tegen Mainz 05 hoopt de lange aanvaller opnieuw bepalend te kunnen zien: "Hij kan laten zien dat hij onze held van het seizoen kan worden. Haller, Adeyemi en Malen maakten samen doelpunten die we in de eerste seizoenshelft zo hebben gemist. Onze fans hebben ons vooruit geholpen. Daarom willen we ze belonen."

Dat Haller op dit moment uitstekend presteert bij Der Borussen heeft de oud-Ajacied volgens de oefenmeester te danken aan een bepaalde manier van trainen bij de koploper van Duitsland: "In de training brengen we hem in situaties waarin hij nieuwe automatismen kan ontwikkelen. Sébastien is nog niet klaar hier", besluit de coach op de persconferentie in aanloop naar het treffen met Mainz.