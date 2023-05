Driessen denkt dat Ajax meer te zoeken heeft in de Champions League: 'Wel met een andere middenvelder'

Valentijn Driessen denkt dat Ajax meer te zoeken heeft in de voorronde van de Champions League dan PSV. De journalist denkt dat de Amsterdammers qua financiële middelen meer kunnen presteren in het miljardenbal, al zegt dat niet altijd wat. Ook ziet Driessen graag een andere middenvelder spelen en komen bij Ajax in plaats van Edson Álvarez.

Financieel heeft Ajax een stuk meer te bieden dan PSV en dus denkt Driessen dat de Amsterdamse club daarom wat meer te bieden heeft in de Champions League. “Ajax heeft het meest te zoeken in die voorronde van de Champions League”, geeft de columnist aan in het programma Koffie met…, een rubriek van Vandaag Inside. “Die gaan met de geldbuidel rammelen, en daar moet dan wat uit gaan komen.” Al is dit seizoen wel anders gebleken. “Afgelopen seizoen hebben ze de ene na de andere misser gemaakt.”

Iedereen steekt de loftrompet uit over Álvarez, maar daar ziet Driessen de meerwaarde niet van in. “De eerste bal die hij gaf, schoot hij gewoon over de achterlijn.” In de vorige wedstrijd vinkte de columnist af hoeveel ballen de Mexicaan verspeelde. “Als ik nu had gevinkt hoeveel foute ballen Álvarez gaf, dan waren de goede ballen in de meerderheid, maar als jij aan de rechterkant staat en alles schuift op naar rechts en Tadic staat helemaal links, dan kan je bijna met je ogen dicht een bal geven, want Tadic maakt er altijd wel wat van. Die techniek van Tadic is natuurlijk waanzinnig, hoe hij een bal aanneemt enzo. Dat hij de ballen moet geven, dat zegt natuurlijk alles over het middenveld van Ajax. Het is echt treurig.”

Driessen ziet één middenvelder veel liever spelen dan Álvarez. “Je kunt geen middenveld maken met drie Fitz-Jims, maar zet er in ieder geval één op. Ze hebben er nu geen één. Ik zou als Ajax Fitz-Jim opstellen. Op Champions League-niveau moet Ajax daar wel een betere speler voor halen, waar die Fitz-Jim dan de stand-in van is. Ik begrijp ook wel dat je met Fitz-Jim in de voorronde van de Champions League ook weinig te zoeken hebt”, sluit de journalist af.