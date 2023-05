Driessen hekelt gedrag tijdens bekerfinale: 'Clubleidingen moeten spelers en trainers daarop aanspreken'

Valentijn Driessen vindt het gedrag van de spelers en trainers van Ajax en PSV niet normaal en is van mening dat de clubleiding van beide ploegen ze moet aanspreken. Tijdens de wedstrijd werd er een recordaantal van elf gele kaarten getrokken, maar dat hadden er volgens de journalist van De Telegraaf wel meer kunnen zijn.

Driessen zag dat spelers op het veld weinig respect voor elkaar, voor de scheidsrechter en voor het publiek hadden. “120 minuten lang bestond het woord ‘acceptatie’ niet in De Kuip”, schreef de journalist in zijn column in De Telegraaf. “Gedrag waarbij slechts diepe schaamte past. Ook bij beide trainers, die hun spelers totaal niet in de hand hadden en zelf regelmatig de boel verder opfokten. En dan na afloop alles met de mantel der liefde bedekken, trots uitspreken over de spelersprestaties en met de dooddoener komen dat zulk gedrag, dergelijke emotie thuishoort in het voetbal en zeker tijdens een finale. Het goedpraatgedrag deugt niet, zeker niet van leidinggevenden, hoe jong en onervaren Heitinga en Van Nistelrooij ook zijn. De clubleiding van Ajax en PSV hebben de verplichting hun spelers en trainers daarop aan te spreken.”

Artikel gaat verder onder video

Het was volgens Driessen nog te prijzen dat de fans, met uitzonderingen daargelaten, zich verantwoord bleven gedragen. “Dat de aanwezige supporters van Ajax en PSV zich tijdens de wedstrijd netjes bleven gedragen en zich niet lieten meeslepen door het onaanvaardbare gedrag van de Ajacieden en PSV’ers verdient een pluim. Richting fans werken de KNVB-maatregelen om wangedrag vanaf de tribunes te bestraffen met stilleggen en staken als ultieme straf prima. Het wordt tijd dat spelers en trainers als volgende in de rij worden aangepakt. Dat scheidsrechters opgefokt gedrag bestraffen ter bescherming van het voetbal.”

In de nieuwste FCUpdate Podcast wordt het gedrag van de spelers uitgebreid besproken.

Er was een aantal spelers die zich wel kon gedragen en daarom misschien ook wel een betere wedstrijd speelde. “Tussen al het wanstaltige gedoe waren de keepers, de 17-jarige Hato, Hazard, Bassey en Veerman de witte raven”, schrijft Driessen. “Niet voor niets was de Volendammer de beste man van het veld en had hij zich verschrikkelijk geërgerd aan al het opgefokte gedoe om zich heen.” De columnist wil nog één ding kwijt over dit wangedrag op de velden. “Maken een paar raddraaiers het voetbal niet kapot, dan wel zich massaal misdragende voetballers. Dat is iets wat niemand moet willen en iedereen zich tegen moet verweren.”