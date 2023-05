Driessen komt met opvallende onthulling: 'Eigenlijk zou De Lang niet naar Ajax, maar naar Feyenoord gaan'

Ajax bevestigde woensdagmiddag de komst van de nieuwe hoofdscout Kelvin de Lang. De Lang komt over van Manchester City, waar hij afgelopen zes jaar werkzaam was. De geboren Amsterdammer heeft tot medio 2027 getekend bij Ajax. In de podcast Kick-Off van De Telegraaf wordt echter onthuld dat niet Ajax, maar Feyenoord op pole position lag om de scout in te lijven.

“Hij stond op het lijstje van Feyenoord, trouwens”, valt Valentijn Driessen met de deur in huis. “Hij zou eigenlijk naar Feyenoord gaan”, gaat de journalist verder, terwijl hij vervolgens niet dieper ingaat op zijn uitspraken. De Lang wordt bij Ajax de vervanger van Henk Veldmate, die na zeven jaar afscheid nam bij de Amsterdammers.

Positieve verwachtingen

De makers van Kick-Off zijn in ieder geval te spreken over de komst van De Lang. “Ik vind het wel bijzonder dat Ajax een Nederlandse hoofdscout heeft gevonden bij Manchester City. Mensen die je in de voetballerij spreekt zeggen dat het een slimme en correcte jongen is met een mooie voetbalvisie”, vertelt Ajax-watcher Mike Verweij.

Diezelfde Verweij sprak eveneens met Sven Mislintat sprak over De Lang. “Die vond het heel belangrijk om de Nederlandse identiteit te bewaken binnen Ajax. Het was heel makkelijk geweest om nou een Duitser of Spanjaard daar neer te zetten. Hij vond dat Kelvin de Lang alle kwaliteiten had om het te gaan doen”, sprak hij.