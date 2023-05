Driessen pakt burgemeester Dijksma keihard aan: 'Een risico wat in het verleden heeft geresulteerd in vele stadiondoden'

Valentijn Driessen is niet te spreken over het besluit van burgemeester Sharon Dijksma. Zij besloot om het duel tussen FC Utrecht en RKC Waalwijk verplicht uit te laten spelen en dat is volgens hem een uiterst slecht signaal. Bovendien had het tot een heel onveilige situatie kunnen leiden.

“Dat Dijksma als eerste het protocol aan haar laars lapt, is een slecht signaal. Collega-burgemeesters van haar in de regiegroep Voetbal en Veiligheid hebben de nieuwe regels omarmd namens alle burgemeesters van voetbalgemeenten. Samen met de KNVB, de profclubs en de politie. Vanuit veiligheidsoogpunt koos zij ervoor om de wedstrijd uit te spelen tegen alle afspraken in. Op het oog logisch als dit gebeurt uit veiligheidsoverwegingen, maar burgemeester Dijksma van Utrecht nam ermee ook een enorm veiligheidsrisico. Een risico wat in het verleden heeft geresulteerd in vele stadiondoden”, zijn de harde woorden van de journalist richting Dijksma.

“Veel publiek bij FC Utrecht-RKC was al vertrokken in de veronderstelling dat het protocol zou worden gevolgd en dat er dus definitief gestaakt zou worden bij het tweede incident. Toen duidelijk werd dat de wedstrijd toch zou worden hervat, wilden al vertrokken supporters toch terug de tribunes op. Het fenomeen van twee grote groepen fans, die een tegenovergestelde beweging maken op trappen en bij nauwe tribuneopgangen is levensgevaarlijk. Burgemeester Dijksma nam met haar besluit een enorm veiligheidsrisico, een onaanvaardbaar risico hoewel er ditmaal gelukkig niets is gebeurd”, stelt Driessen, die pleit voor hardere sancties vanuit Zeist.

“Handhaven en streng en duidelijk optreden volgens de regels blijft het devies met uiteraard sancties als het fout gaat. Door tribunedelen te sluiten of desnoods wedstrijden zonder (uit)publiek af te werken”, schrijft hij. Burgemeesters zouden de KNVB niet moeten overrulen, want dat is volgens hem een slecht signaal. “Wie A zegt, moet ook B zeggen en zich niet laten leiden door opportunistische burgemeesters, clubs, trainers en spelers.”

Play-offs

Het laten staken van wedstrijden lijkt bovendien niet langer houdbaar, met het oog op de play-offs in de Eredivisie en Eerste Divisie. Omdat er daar soms om de drie of vier dagen wordt gespeeld. Als duels worden gestaakt, lijkt er in het schema vrijwel geen ruimte om het op goede wijze uit te spelen of in te halen. De haalbaarheid van het uitvoeren van deze maatregelen, ligt bijzonder ingewikkeld.