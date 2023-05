Eerste sollicitant meldt zich om trainer van PSV te worden: 'Waarom zou ik die kans niet krijgen?'

Adil Ramzi denkt er klaar voor te zijn om Ruud van Nistelrooij op te volgen als trainer van PSV. De coach is momenteel eindverantwoordelijk voor de beloftenploeg van de Eindhovenaren, maar zijn ultieme doel is om hoofdtrainer te worden van de hoofdmacht van PSV.

De komende weken zullen de beleidsbepalers van PSV zich gaan beraden over wie Ruud van Nistelrooij moet opvolgen in het Philips Stadion. Het lijkt logisch als PSV kiest voor een trainer met de nodige ervaring, aangezien de Eindhovenaren met twee trainers die vanuit Jong PSV werden overgeheveld - Mark van Bommel en Van Nistelrooij - weinig succes kende. Van Bommel werd in 2019 halverwege het seizoen ontslagen, terwijl Van Nistelrooij een week geleden opstapte bij de Eindhovenaren.

Doordat Van Bommel en Van Nistelrooij de kans kregen van PSV is Ramzi van mening dat hij die kans dan ook zou kunnen krijgen: "Als Mark van Bommel en Ruud van Nistelrooij hun kansen hebben gekregen, waarom zou ik die dan niet krijgen?", vraagt de trainer van Jong PSV zich af in gesprek met de NOS. "PSV is mijn club. Ik zit hier al zeven jaar en heb mezelf eerder al bewezen als assistent, en nu ook op internationaal niveau bij Jong PSV. Dat zijn ingrediënten die bij mij zorgen voor vertrouwen. Mijn ambitie en ultieme droom is gewoon PSV 1 trainen", is 45-jarige trainer duidelijk.

De coach heeft voldoende vertrouwen in zijn eigen kwaliteiten als trainer en in zijn visie en is van mening dat hij zich in Eindhoven uitstekend verder kan ontwikkelen: Deze club heeft alle omstandigheden om dat te kunnen. Ik heb vol vertrouwen in de club en de directie", aldus Ramzi, die zegt dat hij geschokt was door het vertrek van Van Nistelrooij: "Ik weet niet precies wat er allemaal is gebeurd. Ik vind het ook pijnlijk, want Ruud is een goede vriend van me", besluit hij.