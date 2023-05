Enorm Feyenoord-spandoek krijgt tweede leven en is minstens een week te zien in Rotterdam

Het enorme spandoek dat op de dag van de kampioenswedstrijd van Feyenoord tegen Go Ahead Eagles in De Kuip werd getoond, heeft een tweede leven gekregen. Het doek, met een oppervlakte van liefst 11.000 vierkante meter de grootste in de clubgeschiedenis, siert momenteel een leegstaand pand in Rotterdam.

Het betreft het pand 'De Brug', gelegen aan de Nassaukade met uitzicht op de Nieuwe Maas in Rotterdam. In dat pand was tot voor kort het hoofdkantoor van Unilever gevestigd. Binnenkort neemt het bedrijf JEX, sponsor van de kersverse landskampioen, zijn intrek in het gebouw. Tijdens de leegstand daartussenin zal het enorme doek in ieder geval een week te zien moeten zijn, schrijft 1908.