ESPN-interviewer Cristian Willaert valt iets op aan trefzekere Brobbey: 'Dat vind ik altijd zo raar'

Ajax-spits Brian Brobbey was dinsdagmiddag belangrijk tijdens de moeizame 2-3 overwinning op FC Groningen. De 21-jarige aanvaller bracht de Amsterdammers weer op voorsprong nadat de ploeg van John Heitinga het even moeilijk had in De Euroborg. Ook Brobbey heeft het de afgelopen weken moeilijk, maar tegen Groningen kon hij eindelijk weer eens juichen. Althans, juichen konden we het niet bepaald noemen.

Dat viel ook ESPN-interviewer Cristian Willaert op. “Jij glimlacht heel vaak, maar niet als je scoort. Dat vind ik altijd zo raar, want dat lijkt me het uitgelezen moment om te glimlachen”, begint Willaert. “Ja klopt, maar dat doe ik nooit, dus nu ook niet”, reageert Brobbey, waarop Willaert zich vervolgens afvraagt of het voor de Ajax-spits wel bijzonder is om een doelpunt te maken. “Nee, dat is het niet. Zo bedoel ik het niet”, lacht Brobbey. “Diep van binnen ben ik wel heel blij”, gaat hij verder.

Brobbey was zoals gezegd trefzeker bij de 1-2, maar heel soepel ging dat volgens de spits niet. “Ik raakte die bal nog helemaal verkeerd ook, hij kwam een beetje achter me”, omschrijft de aanvaller. “Het was een beetje een geluksgoal, zeg ik eerlijk.”

Moeizame periode

De Ajax-spits kent niet de beste fase van zijn nog jonge loopbaan. Brobbey is al een paar weken niet in vorm en heeft wedstrijden gehad waarin hij het af liet weten als hij in scoringspositie kwam. “Als spits heb je soms van die periodes dat niks erin gaat en niks lukt, Gelukkig heb ik vandaag m’n goaltje te pakken en daar ben ik heel blij mee”, legt de 21-jarige Ajacied uit.