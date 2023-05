ESPN trakteert Dick Advocaat op uniek afscheidscadeautje: trainer reageert met mooie zelfspot

Het zit er na vrijdagavond toch echt op voor Dick Advocaat. De 75-jarige oefenmeester zat, volgens eigen zeggen, voor het laatst op de bank als trainer van ADO Den Haag. Advocaat zwaaide al vaker af van de voetballerij, maar keerde later altijd weer terug. Dit scenario gaat zich volgens de ervaren trainer niet nog een keer voor doen. De medewerkers van ESPN kwamen daarom met een mooi afscheidscadeautje voor hem.

Advocaat was van 1987 tot 2023 actief als voetbaltrainer en die jaartallen staan gegraveerd in zijn cadeau. Mocht de oefenmeester nu alsnog terugkeren in de voetballerij, kloppen deze datums dus niet meer. “We kunnen altijd nog een ander bordje maken, toch?”, reageert Advocaat met een knipoog tijdens de overhandiging.