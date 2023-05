Excelsior doet zichzelf in Friesland tekort in strijd om lijfsbehoud

In de strijd om respectievelijk de play-offs om Europees voetbal en die tegen degradatie zijn sc Heerenveen en Excelsior weinig opgeschoten met een punt. In Friesland eindigde het onderlinge duel in een 0-0 gelijkspel, waarmee vooral de bezoekers uit Kralingen zichzelf tekort deden.

Op basis van doelsaldo stonden sc Heerenveen (negende) en Excelsior (zestiende) een plek lager dan hun concurrent voor een belangrijke positie op de ranglijst. De Friezen stonden in punten gelijk met RKC Waalwijk, Excelsior met FC Emmen. Beide teams hadden dus minstens een punt nodig om een play-off plek te bereiken, Heerenveen voor Europees voetbal en Excelsior om de nacompetitie te ontlopen.

Alsof ze allebei voor een remise gingen, zo zag het eruit in de eerste helft. Aanvallend zag het er allemaal niet overtuigend uit, de keepers werden ook niet echt getest. Dat had ook te maken met het grote aantal fouten aan de bal. Slechte passes, en foute keuzes. En als het dan wel een keer lukte, zoals wat vaker gebeurde bij Excelsior, was er nog wel een voet of been dat in de weg stond. Zo greep Pawel Bochniewicz bij kansen voor Kenzo Goudmijn en Arthur Zagre precies op het juiste moment in om de score op 0-0 te houden.

Helaas voor de toeschouwers gingen Heerenveen en Excelsior na rust vrolijk verder, aan het spelbeeld veranderde weinig. Vooral voor de goal van Stijn van Gassel gebeurde er nauwelijks iets. Een vrije trap van Thom Haye die net over ging was het enige moment van opwinding voor de thuissupporters. Zij haalden daarom opgelucht adem dat Excelsior het via Kik Pierie, Julian Baas en Reda Kharchouch naliet te scoren. Zo bleef het 0-0, waardoor beide teams een plek opschoven op de ranglijst. Voor Excelsior kan dat net genoeg zijn gezien het zware programma van FC Emmen, terwijl Heerenveen nog moet vrezen de play-offs om Europees voetbal mis te lopen.

Man of the match: Pawel Bochniewicz