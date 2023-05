Feyenoord-aanwinst Van den Belt verkozen tot beste speler KKD

Thomas van den Belt is woensdag verkozen tot beste speler van de Keuken Kampioen Divisie. De 21-jarige middenvelder van PEC Zwolle ontving het Gouden Schild uit handen van bondscoach Ronald Koeman.

Van den Belt laat daarmee de andere genomineerden Apostolos Vellios (teamgenoot bij PEC), Elías Már Ómarsson (NAC Breda), Dylan Vente (Roda JC) en Emil Hansson (Heracles Almelo) achter zich. Hij kwam in 35 van de 38 wedstrijden die zijn club dit seizoen speelde in actie; daarin was Van den Belt goed voor zestien doelpunten en acht assists.

Daarmee was Van den Belt een drijvende kracht achter de promotie van het elftal van trainer Dick Schreuder, dat daardoor na één seizoen op het tweede niveau weer terugkeert in de Eredivisie. Hijzelf was al zeker van een vervolg op het hoogste niveau; Van den Belt stapt na dit seizoen immers over naar landskampioen Feyenoord. Die club deed ook in de winter al een poging hem naar Rotterdam te halen, maar toen liepen de onderhandelingen met PEC nog spaak.

Ook MVV'er Ruben van Bommel (18) viel woensdag in de prijzen. De zoon van Antwerp-trainer Mark van Bommel werd verkozen tot Talent van het Jaar. Michael Brouwer (Heracles Almelo) ging er vandoor met de prijs voor Doelman van het Jaar, terwijl Schreuder zich de beste trainer van de Keuken Kampioen Divisie mag noemen.