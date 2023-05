Feyenoord gunt zoon van assistent van Slot zijn eerste profcontract

Feyenoord heeft Noah Pusic (18) vastgelegd tot medio 2024 met een optie voor een extra seizoen. De zoon van Marino Pusic, bij het eerste elftal assistent van hoofdtrainer Arne Slot, speelde dit jaar zijn wedstrijden in de Onder-18 van de landskampioen.

Pusic junior kwam vorig jaar over uit de jeugdopleiding van Vitesse en tekent in Rotterdam nu zijn eerste profcontract. Head of Academy Rini Coolen toont zich op de clubsite verheugd met het vastleggen van de multifunctionele middenvelder. "Met Noah hebben we een technisch vaardige middenvelder in huis die tevens in het hart van de verdediging uit de voeten kan. Hij is dag in dag uit bezig om een betere versie van zichzelf te worden en dat is goed terug te zien in de positieve ontwikkeling die hij doormaakt op Varkenoord", aldus Coolen.

Ook Pusic is "blij en trots" met het contract bij Feyenoord, dat hij omschrijft als "een echte familieclub". Hij kijkt vast vooruit naar volgend seizoen, waarin hij de stap naar de Onder-21 van de Stadionclub gaat zetten. "De steun en support van mijn familie is voor mij erg belangrijk en het is dan ook mooi om dit op een dag als vandaag met ze te kunnen delen. Ik kijk er erg naar uit om volgend seizoen met Feyenoord Onder 21 goed te presteren."

Voordat Noah Pusic vorig jaar in Rotterdam belandde, speelde hij liefst acht jaar in de jeugdopleiding van Vitesse in zijn geboortestad Arnhem. Omdat Arne Slot deze week bekendmaakte niet te gaan vertrekken uit Rotterdam zal ook zijn assistent Marino volgend seizoen nog steeds actief zijn in De Kuip.