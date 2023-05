Gazzetta: derde Premier League-club meldt zich voor Denzel Dumfries bij Internazionale

De kans lijkt steeds groter te worden dat de toekomst van Denzel Dumfries (27) in Engeland ligt. Nadat eerder al naar buiten kwam dat zowel Manchester United als Chelsea de offensieve rechtsback van Inter en het Nederlands elftal op de korrel hebben, meldt Gazzetta dello Sport dat ook Newcastle United zich in Milaan gemeld zou hebben.

In de roze sportkrant valt woensdag te lezen dat Inter vanwege financiële perikelen komende zomer sowieso een speler voor een aanzienlijke som moet verkopen. Volgens La Gazzetta heeft de halvefinalist in de Champions League daarbij drie spelers op het oog. Naast Dumfries zijn dat de Kroaat Marcelo Brozovic en voormalig Ajax-doelman André Onana, die naar verluidt eveneens in de belangstelling van Chelsea staat.

Ook voor de Argentijnse spits Lautaro Martinez bestaat de nodige interesse, maar in tegenstelling tot zijn hierboven genoemde teamgenoten wil Inter onder geen beding meewerken aan een vertrek van de kersverse wereldkampioen. Manchester United zou in de Argentijn een alternatief zien voor topkandidaat Harry Kane, terwijl ook Tottenham Hotspur voor de aanvaller in de markt zou zijn.

De mogelijke verkoop van Dumfries moet naar verluidt zo'n veertig miljoen euro in het laatje brengen. Mocht dat bedrag inderdaad op tafel worden gelegd, dan maakt Inter in twee jaar tijd een aardige winst op de oud-speler van Sparta, sc Heerenveen en PSV. De Eindhovenaren ontvingen in de zomer van 2021 immers een bedrag van vijftien miljoen euro voor de inmiddels 43-voudig Nederlands international.