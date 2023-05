Gelegenheidsdoelman Van der Sande reageert op keepersacties: 'Jezus Christus...'

NAC Breda bereikte zaterdagavond de halve finale van de nacompetitie nadat het, over twee wedstrijden gezien, met 1-5 te sterk was voor MVV Maastricht. In de return van het tweeluik had de Bredase club weinig moeite, maar hield het in de slotfase nog wel even het hart vast toen spits Jort van der Sande noodgedwongen op doel moest.

Keeper Roy Kortsmit mocht inrukken nadat hij zijn tweede rode kaart in vier wedstrijden pakte. Omdat NAC niet meer mocht wisselen, moest er een veldspeler onder de lat. Van der Sande nam die taak op zich en voerde het meer dan uitstekend uit. Bij ESPN reageert de rossige spits op zijn keeperacties.

“Dit is echt kwaliteit, Jezus Christus”, reageert Van der Sande na het zien van een gemakkelijke vangbal. “Ik heb wel eens in de goal gestaan, en de discussie was of Javier (Vet, red.) of ik ging keepen. Alleen dat is dan wel een jongen die je mist op het middenveld”, ligt de aanvaller toe. “Ik dacht: ik ga er maar staan, dan missen we een aanvaller, maar de rest blijft dan intact. Ik denk dat ik het goed heb ingevuld”, gaat de oud-spits van onder meer FC Den Bosch en FC Eindhoven verder.

Op het moment dat Van der Sande ging keepen hadden de teams nog zo’n tien minuten te spelen. “Als die vrije trap die erop volgt erin gaat, gaan zij er weer in geloven. Ze moeten dan twee goals maken tegen een keeper die ‘ogenschijnlijk’ minder is”, analyseert Van der Sande de situatie met een grote lach op het gezicht.