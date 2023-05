Geplaagd Vitesse heeft eindelijk weer eens goed nieuws te melden

Vitesse heeft een nieuwe hoofdsponsor vast weten te leggen. De Arnhemmers kondigen woensdag aan dat gokbedrijf BetCity de komende twee aar op het shirt zal staan. Daarmee heeft Vitesse een opvolger geworden voor eToro, dat al eerder had aangekondigd aan het laatste seizoen als hoofdsponsor bezig te zijn.

Het nieuws komt voor Vitesse op een welkom moment. Hoewel het elftal van Phillip Cocu zich afgelopen weekend door een 2-0 zege zo goed als zeker is van nog een seizoen in de Eredivisie, verkeert de club nog altijd in onzekerheid over de sportieve en financiële toekomst.

Dinsdag sloeg een aantal insiders nog alarm in een artikel in De Telegraaf over het uitblijven van een akkoord van de KNVB met de voorgenomen overname door de Amerikaan Coley Parry. De voetbalbond doet al negen maanden onderzoek naar de overname en de herkomst van de financiële middelen die Parry binnenbrengt in Arnhem. Zolang er geen toestemming wordt verleend kan Vitesse hoogstens geld lenen van de Amerikaan, waardoor een forse schuld dreigt die bij een definitieve afkeuring van de overname zelfs zou kunnen leiden tot een einde aan het bestaan van de 131 jaar oude club.

Eerder dit seizoen dreigde Vitesse al problemen te gaan krijgen met het bemachtigen van een licentie voor komend seizoen. De reden daarvan was een langlopend conflict met de eigenaar en de exploitant van stadion Gelredome over de hoogte van de huur die de club jaarlijks moet overmaken. Daarover bereikte de club uiteindelijk tóch overeenstemming, waardoor de dreiging uiteindelijk werd afgewend.

Bovendien doet de KNVB ook onderzoek naar de overname door de Georgiër Merab Jordania in 2010. De Britse krant The Guardian openbaarde eind maart dat die overname feitelijk is gefinancierd door voormalig Chelsea-eigenaar Roman Abramovich.