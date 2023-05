Gullit waarschuwt Van den Boomen met pijnlijke benaming voor Ajax

Branco van den Boomen heeft in de uitzending van Rondo gereageerd op zijn overstap naar Ajax. De middenvelder, die transfervrij overkomt van Toulouse, komt volgens Ruud Gullit terecht in een 'slangenkuil'. Dat wilde Van den Boomen zelf niet beamen.

De centrale middenvelder wilde vanaf Schiphol, waar hij maandagavond aankwam, niet negatief spreken over Ajax, ondanks alle problemen bij zijn nieuwe club. " Nou, dat weet ik niet hoor", reageerde hij op de benaming van Gullit. "Ik heb alleen maar goede dingen meegemaakt." Gullit waarschuwde evenwel: "Je komt niet in een gespreid bedje terecht." Dat lichtte hij vervolgens nog wat verder toe. "Er verandert heel veel, als het aan de nieuwe datamanager ligt (Sven Mislintat, red.). Hij weet helemaal niet waar hij terechtkomt. Het wordt allemaal nieuw."

Het wordt bijvoorbeeld de vraag wie de trainer van Van den Boomen wordt. Hij wilde echter niet wachten op duidelijkheid over dat vraagstuk voordat hij tekende. "Ik vind dat je voor een club kiest. Je weet ook dat iedere club waar je heen zou gaan een grotere club zou zijn dan Toulouse. Bij alle clubs staat de druk erop, dus het kan zomaar dat een trainer in drie of vier maanden weg is. Of misschien blijft hij drie of vier jaar. Dat was niet cruciaal in mijn keuze."

Bij Van den Boomen overheerst slechts een positief gevoel. 'Ik ben zo trots. Zo trots op mezelf. Als je er zoveel over hebt voor de sport, en via een omweg bij Ajax terechtkomt, is dat fantastisch." De gesprekken met de nieuwe technisch directeur Mislintat bevielen hem goed. "Het sprak hem aan dat ik aanvoerder was van een buitenlandse club. Mijn data zijn natuurlijk goed en daarmee heeft hij ook gewerkt."

Zekerheid van een basisplaats heeft Van den Boomen niet. "Allereerst is geschetst dat ik het zelf moet verdienen. Ik moet laten zien wat ik kan. Ik kan eigenlijk alle posities op het middenveld bezetten en hoop belangrijk te worden voor de ploeg." De middenvelder won tot slot nog de supporters van Ajax voor zich, toen hij werd gevraagd naar vermeende interesse van PSV. "De grootste club van Nederland heeft gebeld, dus daar heb ik voor gekozen", zei Van den Boomen met een knipoog.

Wie hebben we daar? 📞

𝐁𝐫𝐚𝐧𝐜𝐨 𝐯𝐚𝐧 𝐝𝐞𝐧 𝐁𝐨𝐨𝐦𝐞𝐧! Live op de FaceTime bij de heren van Rondo 👋#ZiggoSport #Rondo pic.twitter.com/nCPuyvK9gn — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 29, 2023

