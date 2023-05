Hans Kraay junior heeft groot nieuws over toekomst van Burak Yilmaz

Het huwelijk tussen Burak Yilmaz en Fortuna Sittard is al na één seizoen ten einde. De 37-jarige aanvaller heeft volgend seizoen geen rol meer in Limburg, zo weet Hans Kraay junior zondagmiddag te melden bij De Eretribune.

"Burak Yilmaz is weg. Ik kan met honderd procent zekerheid zeggen dat hij volgend jaar niet meer bij Fortuna Sittard is. In welke vorm dan ook. Daar kan je me aan houden", verzekert Kraay junior. Een grote verrassing is dat niet, want Yilmaz lijkt helemaal niet meer bezig met Fortuna. Zaterdagavond, daags voor de wedstrijd tussen Excelsior en Fortuna, was hij te gast bij zijn oude club Lille OSC.

De Turkse veteraan speelde dit seizoen 26 competitieduels, waarvan zijn laatste op 9 april (4-0 nederlaag bij Ajax). Volgens Kees Kwakman hoeft Fortuna niet te rouwen om zijn vertrek. Hij spreekt zelfs van een 'zegen' in sportief opzicht. "Ik snap dat zijn aanwezigheid iets teweegbrengt bij sponsoren, het is een heel grote naam. Aan het begin van het seizoen vond ik hem ook nog wel aardig spelen, maar na de winterstop ging het niet meer. Die groep zat ermee in de maag."

"Hij heeft er volgens mij negen gemaakt, waarvan zeven penalty's (zes, red.) Als nieuwe spits schiet Gladon er ook af en toe eentje in", aldus Kwakman, die bijval krijgt van Gertjan Verbeek. "Het kan op een gegeven moment ook een zak stenen op je rug zijn, een speler die zo'n dominante plek inneemt. Wij krijgen niet eens de inside information daarover. Ik heb er weleens over gesproken met Sjors Ultee, over wat hem allemaal overkwam in de voorbereiding. Als beginnend trainer is dat heel vervelend. Hij schijnt nogal een grote impact te hebben gehad wat betreft de opstelling en de manier van trainen."