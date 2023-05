Heerenveen pakt laatste play off-ticket, Groningen eindigt onderaan na vernedering in eigen huis

Op de laatste speeldag in de Eredivisie heeft sc Heerenveen de achtste plaats, en daarmee het laatste ticket voor de play-offs om Europees voetbal, veilig weten te stellen. Ook iets verderop in Friesland was een klein succesje te vieren: het al gedegradeerde SC Cambuur deed op de laatste speeldag de rode lantaarn over aan FC Groningen.

SC Heerenveen - Go Ahead Eagles 2-0

Heerenveen deed zondag wat het moest doen: winnen van Go Ahead, dat ook nog een kansje had om deelname aan het seizoenstoetje veilig te stellen. De Friezen zagen doelman Andries Noppert na lang blessureleed zijn rentree maken, terwijl ook verdediger Pawel Bochniewicz, die afgelopen weekend nog ontbrak tijdens het 3-3 gelijkspel tegen PSV, weer aan de aftrap kon verschijnen. Uitgerekend de Pool zorgde in het Abe Lenstra Stadion voor de voorsprong. Op slag van rust zorgde hij op aangeven van Anas Tahiri met een kopbal voor het eerste doelpunt van de wedstrijd. In het tweede bedrijf zorgde invaller Ché Nunnely voor de 2-0, waardoor Heerenveen zich mag gaan opmaken voor een poging om volgend jaar Europa in te gaan.

SC Cambuur - RKC Waalwijk 4-0

Bij een nederlaag van Heerenveen had RKC Waalwijk kunnen profiteren en de achtste plek over kunnen nemen, maar in Leeuwarden ging de ploeg van scheidend trainer Joseph Oosting onderuit tegen het al gedegradeerde SC Cambuur. In de lange blessuretijd van de eerste helft zorgde spits Roberts Uldrikis met zijn eerste (!) seizoenstreffer voor de 1-0, waarna David Sambissa de score verdubbelde. Na rust liep Cambuur via Navarone Foor en Milan Smit verder weg bij de Brabanders.



FC Groningen - Sparta Rotterdam 0-5

Waar Cambuur zowaar weer eens wist te winnen, verloor FC Groningen voor de elfde keer in de laatste twaalf duels in de Eredivisie. Tegen Sparta Rotterdam, dat al zeker was van de knappe zesde plaats, kwam de degradant binnen een half uur met tien man te staan na een directe rode kaart van Nordin Musampa. Jonathan de Guzman schoot op fraaie wijze de 0-1 binnen uit de daaropvolgende vrije trap. Na rust verdubbelde invaller Koki Saito de voorsprong, waarna Arno Verschueren en Tobias Lauritsen en Vito van Crooij (penalty) de score nog veel verder lieten oplopen. Door de ruime nederlaag op eigen veld sluit FC Groningen het inktzwarte seizoen af op de achttiende en laatste plaats.

FC Utrecht - FC Emmen 3-2

FC Emmen heeft in Utrecht nagelaten wat vertrouwen te tanken voor de play-offs waarin het degradatie moet zien te voorkomen. De Drenten kwamen tegen de nummer zeven FC Utrecht tot twee keer toe terug van een achterstand. Eerst maakte clubtopscorer Ole Romeny de vroege openingsgoal van Mike van der Hoorn ongedaan, later kopte Mark Diemers de 2-2 binnen nadat Eredivisie-topscorer Anastasions Douvikas voor de 2-1 had gezorgd. Na een uur spelen kwam Utrecht met tien man te staan toen Van der Hoorn naar de kant werd gestuurd wegens een overtreding op Emmen-aanvaller Jasin-Amin Assehnoun. Met een man minder kopte Nick Viergever echter de 3-2 binnen uit een hoekschop.





FC Volendam - Excelsior 3-2

Volendam had er bij de seizoensafsluiter nog wel zin in. Mede dankzij een blunder van Stijn van Gassel leidde de ploeg van Wim Jonk na 26 minuten al met 3-0. Na rust kwam Excelsior via Lazaros Lamprou en Nikolas Agrafiotis echter terug in de wedstrijd en leken de Kralingers zelfs gelijk te maken toen Reda Kharchouch kort voor het einde van elf meter mocht aanleggen. Hij stuitte echter op doelman Filip Stankovic. Dat Agrafiotis de rebound er vervolgens wel in schoot deed er niet toe: hij kwam te vroeg inlopen. Voor beide clubs stond er deze zondag weinig op het spel. Zowel Volendam als Excelsior was al zeker van handhaving.



Fortuna Sittard - NEC Nijmegen 1-1

Met de vertrekkende Mattijs Branderhorst in plaats van Jasper Cillessen onder de lat sloot NEC het seizoen af met een gelijkspel tegen Fortuna Sittard. Landry Dimata leek met een raak geschoten strafschop halverwege de tweede helft de matchwinner te worden, maar de bal werd in blessuretijd ook aan de andere kant op de stip gelegd. Net als Dimata maakte Paul Gladon vanaf elf meter geen fout, waardoor de wedstrijd geen winnaar kende.