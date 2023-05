Hélène Hendriks komt met nieuws over situatie Mohamed Ihattaren bij Juventus

Mohamed Ihattaren traint volgens Hélène Hendriks niet meer bij Juventus. De 21-jarige aanvallende middenvelder meldde zich twee maanden geleden in Italië in een poging zijn carrière op te pakken, maar lijkt zich inmiddels met hele andere dingen bezig te houden.

Ihattaren heeft de afgelopen dagen om meerdere niet voetbalgerelateerde redenen het nieuws gehaald. Zo zette de linkspoot zijn woning in Vleuten te koop, werd door een juicechannel beweerd dat hij naar Dubai wil verhuizen en maakte Ihattaren dinsdag bekend dat hij is getrouwd met influencer Yasmine Driouech.

De ontwikkelingen rond Ihattaren kwamen woensdagavond aan tafel bij Vandaag Inside ter sprake. "We kunnen hem wel afschrijven als voetballer. En dat is heel erg jammer, want hij is nog maar 21 jaar. Bij PSV en Ajax heeft iedereen zijn stinkende best gedaan om die jongen overeind te houden en ik denk dat Juventus dat ook serieus heeft geprobeerd. Vergeet het maar", aldus Johan Derksen.

Volgens Hendriks lijkt het tussen Juventus en Ihattaren niet meer goed te komen. "Hij was twee maanden geleden best goed op weg. Hij zou daar bij Juventus Next Gen in de Serie C spelen. Maar hij is nu weer terug, traint niet meer en ik denk dat ze bij Juventus een dossier aan het opbouwen zijn om afscheid van hem te nemen."

Derksen vreest voor de toekomst van Ihattaren. "Dat loopt financieel natuurlijk verkeerd af met die jongeman. Hij is 21 en heeft wel een paar centjes verdiend, maar hij is daar zo doorheen, want hij leeft als een filmster met zijn gekke auto's. Hij komt in de goot terecht en dan weet je wel wat er gebeurt."

De belangen van Ihattaren worden volgens Hendriks sinds kort door zijn broer. "Dat is misschien wel zijn grootste fout geweest", aldus Derksen. Hendriks: "Ik denk dat niemand zoveel kansen heeft gehad als hij. En hij is nog steeds maar 21." Derksen: "Ik denk dat geen club meer aan hem begint. Ze hebben bij Ajax echt alles geprobeerd. En PSV met de beste bedoelingen ook."