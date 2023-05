'Hij heeft zijn kansen op het aanvoerderschap van Ajax verpest'

Steven Berghuis ligt onder vuur. De Ajacied liet zich volledig gaan na het verloren duel met FC Twente door uit te halen naar een supporter. In de FCUpdate Podcast gaat het uitgebreid over Berghuis en zijn actie. Volgens host Stan Timmerman heeft Berghuis hiermee zijn kansen op een eventueel aanvoerderschap bij Ajax verpest. "Ik zou dit absoluut niet pikken van mijn aanvoerder. Hij is wat plekjes gezakt in de rangorde."

In de nieuwste FCUpdate Podcast gaat het over Ajax, het duel met FC Twente en de actie van Berghuis.