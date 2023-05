Johan Derksen haalt hard uit naar kritische PSV'ers: 'Die is net droog achter de oren'

Johan Derksen is niet te spreken over het gedrag van een aantal spelers van PSV. Het is de laatste tijd onrustig in het Philips Stadion, waar de rol van trainer Ruud van Nistelrooij bekritiseerd wordt vanuit de spelersgroep. Onder meer Luuk de Jong en Xavi Simons waren daar volgens De Telegraaf bij betrokken.

Derksen was dinsdagavond bij Vandaag Inside niet te spreken over de handelswijze van het bestuur in Eindhoven. "Er is kritiek uit de spelersgroep over de trainer", aldus een zichtbaar geïrriteerde Derksen. "Dan gaat de directie met Xavi Simons, een jongetje van twintig, zitten om te vragen wat hij van de trainer vindt. Die is net droog achter zijn oren en heeft er nog niet eens een heel seizoen op zitten. De trainer heeft een carrière gehad, daar krijgt een paard de hik van."

Artikel gaat verder onder video

René van der Gijp vertelde vervolgens dat men vroeger gewoon naar de trainer toe stapte bij PSV. Van der Gijp speelden zelf jaren in het shirt van de Eindhovenaren en werd daar onder meer getraind door Hans Kraay. Hij snapt niet dat de kritische spelers niet naar Van Nistelrooij zijn gegaan met hun verhaal. "Dan ga je toch niet naar Marcel Brands toe?", vraagt de oud-PSV'er zich hardop af. "Dan moet Marcel Brands jouw verhaal weer aan Van Nistelrooij vertellen. Dan kan beter direct."

"Je laat een trainer met een geweldige carrière niet even afbranden in een gesprekje met een jochie van twintig", voegde Derksen daar weer aan toe. "Ik vind het heel gek dat de directie met een groep van zes spelers gaat zitten. Dat doe je eerst apart met de aanvoerder of de spelersraad." Van der Gijp zou de trainer ook laten aanschuiven. "En met Van Nistelrooij erbij. Dan kun je zeggen dat hij eigenwijs is, maar hij luistert dan toch ook gewoon? Dat neemt hij toch ook mee naar huis?"