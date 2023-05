Kenneth Pérez spreekt ergernis uit: 'Wat kan mij het verrotten? We moeten niet alles wat hij zegt leuk vinden'

De uitspraken van Joey Veerman na afloop van de bekerfinale hebben de wenkbrauwen van Kenneth Pérez doen fronsen. Door zich gedurende de bekerfinale ook in verdedigend opzicht te laten gelden, deed de middenvelder van PSV naar eigen zeggen 'wat iedereen van hem wilde zien'.

Volgens Pérez moet Veerman zich ook verdedigend verbeteren om een vast lid van de Oranje-selectie te worden. "Hij zegt nu zoiets van: jongens, dit willen jullie toch zo graag? Nee, dat willen wij niet. Híj moet het willen om die stap te maken", aldus Pérez aan tafel bij Voetbalpraat.

"Hij moet het willen, want het is zijn carrière. Wat kan mij het verrotten of hij bij PSV de rest van zijn leven blijft of verder naar beneden gaat? Dat kan mij toch helemaal niks schelen?", vervolgt Pérez. "We moeten ook niet alles wat hij zegt leuk vinden. Hij moet die stap maken en hij heeft in deze twee wedstrijden aan de bondscoach laten zien dat hij, ten opzichte van zijn concurrenten aan de overkant, twee keer de beste van dat groepje was."

Volgens Willem Vissers heeft Veerman de potentie om structureel te worden opgeroepen voor het Nederlands elftal. "Hij moet zorgen dat hij met zijn talent binnen nu en korte tijd in het Nederlands elftal speelt", aldus de journalist.

