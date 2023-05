Krankzinnige Expected Goals-statistiek van AS Roma, woede bij Leverkusen: 'Dit is toch geen voetbal?'

Zoals verwacht kon worden, stelde het AS Roma van José Mourinho donderdagavond alles in het werk om een voorsprong te verdedigen in de returnwedstrijd tegen Bayer Leverkusen. Dat lukte: na de eerdere 1-0 zege in eigen huis werd het 0-0 in de BayArena. De statistieken van de wedstrijd spreken boekdelen.

Roma was de gehele wedstrijd bezig met alles behalve aanvallen. Traineren, tegenhouden, zuigen: de bekende Mourinho-speelstijl werd in optima forma gehanteerd. Leverkusen probeerde er wel doorheen te komen en was een aantal keer dichtbij, maar wist ondanks 23 doelpogingen en 6 schoten op doel niet te scoren. Roma kwam ondertussen niet verder dan 1 schot, dat niet op doel ging.

Artikel gaat verder onder video

Waar Leverkusen op basis van de kwaliteit van de kansen een keer had kunnen scoren (Expected Goals: 1,09) was diezelfde statistiek bij Roma opvallend laag: 0,03. Ook het verschil in balbezit was groot: 71,7 procent voor Leverkusen tegenover 28,3 procent voor Roma. Maar het is de ploeg van Mourinho die op 31 mei tegenover Sevilla staat in de finale in Boedapest.

Middenvelder Nadiem Amiri van Leverkusen houdt zich niet in over de speelstijl van Mourinho. Hij stelt dat het spel van Roma 'niets met voetbal te maken heeft'. "Ik vraag me echt af hoe dit mogelijk is. Hoe zij vandaag en vorige week hebben gespeeld… Iedere bal ging lang. Dat is toch geen voetbal? Dat zo'n ploeg in de finale staat is waanzin. Aan de andere kant zijn we er zelf niet in geslaagd om in twee wedstrijden te scoren, dat is ook de waarheid."