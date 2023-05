Kuyt en El Ahmadi geven Feyenoord transfertip: 'Hij kan van waarde zijn'

Dirk Kuyt en Karim El Ahmadi vinden dat Feyenoord Marouan Azarkan moet behouden voor de club. De huurling gaf zondag bij Hans Kraay Jr. aan dat hij in gesprek is met FC Utrecht en FC Twente. De aanvaller ziet een overstap naar een van die clubs ook wel zitten.

Azarkan maakt een goed seizoen door en het lijkt erop dat de huurling, die bij Excelsior speelt, gaat verkassen. El Ahmadi had hem nog graag in Rotterdam-Zuid zien blijven. “Ik denk dat Twente voor hem wel een ideale stap is”, zegt de oud-international van Marokko in de nabeschouwing bij ESPN. “Ik vind het echt een goede speler en ik zag in hem eigenlijk ook wel een speler die bij Feyenoord gewoon van de bank kan komen en misschien wel wat kan opengooien. Uiteindelijk moet hij wel wekelijks spelen, maar ik denk dan wel dat Twente voor hem de beste keuze is. Daar spelen ze ook aanvallend voetbal en daar kan hij denk ik wel meer minuten maken dan dat hij bij Feyenoord zou doen. Maar ik vind nog steeds dat hij echt wel bij Feyenoord had gepast.”

Kuyt is het daar mee eens en ziet in Azarkan nog een toegevoegde waarde bij Feyenoord. “Hij is ook een exponent van de jeugdopleiding. Echt een fantastische speler, ik heb zelf ook met hem gewerkt. Als je kijkt naar hoe vaak Feyenoord tegen vijfmansverdedigingen heeft moeten spelen dit seizoen, ook vandaag, en je dan ziet hoe goed en balvast hij is in de kleine ruimte en ook hoe makkelijk hij draait... er zijn niet veel spelers in de Eredivisie met die kwaliteiten. Heeft hij alle kwaliteiten, kan hij een sprint van vijftig, zestig meter maken en, heeft hij dan nog die snelheid? Dat heeft hij iets minder, maar ik denk dat hij van waarde kan zijn bij Feyenoord.”

Volgend seizoen wordt het erg druk voor de Rotterdammers met de Champions League erbij. Een grote selectie is nodig om alle wedstrijden met een fit elftal te spelen. “Als je volgend jaar Champions League gaat spelen, en dat gaat Feyenoord spelen, en je hebt de beker en de competitie, dan heb je gewoon heel veel spelers nodig”, zegt Kuyt. “En hij (Azarkan, red,) heeft bepaalde kwaliteiten die heel weinig spelers hebben, dus hoe fijn is het om zo’n speler in je elftal te hebben. Dat wil niet zeggen dat hij gelijk alle Champions League-wedstrijden moet gaan spelen, maar op Eredivisie-niveau is hij gewoon een goede speler. Als ik de keuze had, zou ik hem houden.”

