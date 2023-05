Man van 26 doodgeschoten tijdens festiviteiten in Napels

Een man van 26 is in Napels tijdens de viering van het kampioenschap van Napoli doodgeschoten, zo melden diverse Italiaanse media. Vincenzo Costanzo werd geraakt door een of meerdere kogels en overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Costanzo, afkomstig uit de buitenwijk Ponticelli, werd nabij het Piazza Volturno-gebied het slachtoffer van de schietpartij. De man werd met serieuze verwondingen naar het Antonio Cardarelli-ziekenhuis, waar men niets meer voor hem kon doen. Kennissen en vrienden zouden na de dood van Costanzo de spoedeisende hulp van het ziekenhuis beschadigd.

De lokale autoriteiten ontkennen dat de dood van Costanzo gerelateerd is aan het kampioensfeest. De man zou nauwe banden hebben gehad met de een Napolitaanse maffiaclan. Drie anderen raakten lichtgewond bij de schietpartij.

Bij het volksfeest in Napels werd in de nacht van donderdag op vrijdag het nodige vuurwerk afgestoken. Er zijn volgens La Stampa in totaal ruim tweehonderd mensen tijdens en na het feest met diverse verwondingen in het ziekenhuis beland.